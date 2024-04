Ilkay Gundogan disparó sin piedad contra Ronald Araujo al entender que la jugada en la que el defensor uruguayo recibió la tarjeta roja, por la infracción que le cometió a Bradley Barcola cuando apenas iban 29 minutos de la primera parte del partido de vuelta con el París Saint-Germain, fue lo que detonó el plan del Barcelona para llegar a la Semifinal de la UEFA Champions League.

El alemán consideró que el charrúa debió mantener la mesura a la hora de interceptar al delantero francés, evitando el contacto y dándole la oportunidad a Marc-André Ter Stegen de despejar el peligro. O incluso conceder el tanto, lo que para ese entonces solo hubiera significado el 1 a 1 en Montjuic y el 4 a 3 todavía a favor de los culés en el tanteador global. De una u otra forma, el Blaugrana hubiera seguido el combate con 11 hombres. Pero con la expulsión, la serie se tornó cuesta arriba.

Así lo señaló Ilkay Gundogan minutos después de consumada la eliminación: “Estoy decepcionado, muy decepcionado. Estaba en nuestras manos y se lo hemos regalado al PSG. Se lo hemos regalado de la forma más fácil. Esto es la Liga de Campeones. No importa el rival, es imposible remontar si uno de tus jugadores es expulsado. Sentíamos que teníamos el control del partido antes de la tarjeta roja. Si es falta, es tarjeta roja. En estos momentos cruciales debes estar seguro que puedes recuperar el balón. Si no consigues la pelota, debes dejarlo ir. Prefiero conceder el gol o dejar al delantero con un uno contra uno. Se tiró el balón largo y no sé si llegaba a la pelota. Podía dejar la oportunidad a nuestro portero y que nos salvara o incluso conceder un gol. Ponerte con un hombre menos por la roja tan temprano en el partido te mata“.

Semejante declaración con ese nivel de claridad hacia quien iba dirigido, generó rupturas en un vestuario que ya viene golpeado por el cúmulo de resultados adversos a lo largo de la temporada. Dos derrotas con el Real Madrid (una por LaLiga y otra en la Final de la Supercopa de España), eliminación en la Copa del Rey con el Athletic Club de Bilbao y ahora también afuera de la Champions League.

Por eso, la directiva del FC Barcelona tomó una decisión con Ilkay Gundogan. Le comunicaron que deberá agrupar a sus compañeros en el vestuario para aclarar sus dichos y/o, si es necesario, pedir disculpas. La idea de las autoridades culés es subsanar el problema para terminar la temporada lo mejor posible o hacer explotar todo por los aires y ver si precisan tomar decisiones drásticas para que el nuevo proyecto que piensan encarar esté libre de las controversias del pasado.

No es la primera vez que Ilkay Gundogan expone a sus compañeros

Los antecedentes exponen a Ilkay Gundogan como el acusador del plantel del FC Barcelona. Es que en octubre del año pasado, tras la derrota 2 a 1 con el Real Madrid en el Estadio Olímpico de Montjuic, dijo, palabras más, palabras menos, que sintió cierta indiferencia de sus pares a la derrota en El Clásico.

“Me gustaría ver más enfado, más decepción. Esto es parte del problema. Tienen que expresar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor. Hay que hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionamos. Luego se traslada en el campo. Tienes que dar un paso adelante en este aspecto porque si no el Real Madrid y el Girona incluso se van a escapar. No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano en no permitir que el equipo le pasen estas cosas. Necesitamos aguantar más”, expresó, con extrema sinceridad, Gundogan.

Encima al Barcelona se le aproxima El Clásico con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu

El clima no es para nada el ideal para afrontar El Clásico de España vs. Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. El Barcelona deberá presentarse este domingo 21 de abril a las 21:00 horas de Europa Central ante el Merengue luego de haber quedado eliminado de la Champions League con el PSG y de exteriorizar que en el vestuario se echaron culpas por la remontada de Kylian Mbappé y compañía.

Para colmo, el conjunto de Carlo Ancelotti llega agrandado tras conseguir la clasificación a la Semifinal en el Etihad Stadium. La única -en teoría- buena para el Culé, es que su rival de turno tuvo un partido largo con el Manchester City (90 más los 30 del alargue), en el que Vinícius, Rodrygo y Dani Carvajal debieron ser reemplazado por fatiga y dolencias musculares.