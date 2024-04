El volante alemán no ocultó su fastidio por la expulsión del defensa uruguayo.

No hay dudas en que fue un punto de inflexión en el partido de vuelta y por consiguiente en la serie de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. A los 29 minutos del primer tiempo Ronaldo Araujo no supo cómo parar a Bradley Barcola cuando se iba solo hacia la portería del Barcelona, lo tomó del hombro, el delantero francés se dejó caer y el juez rumano István Kovács sancionó tiro libre en la puerta del área y roja para el defensor blaugrana.

Ante esta situación que dejó al elenco de Xavi Hernández con 10 hombres por más de una hora de juego, Ilkay Gundogan hizo su descargo una vez consumada la derrota 4 a 1 con el París Saint-Germain, la cual dejó a los blaugranas en la puerta de la Semifinal de la competencia europea (y, además, para colmo de males, sin chances de clasificar al Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025).

“Estoy decepcionado, muy decepcionado. Estaba en nuestras manos y se lo hemos regalado al PSG. Se lo hemos regalado de la forma más fácil”, dijo en primera instancia el centrocampista alemán en conversación con Golazo de CBS Sports. Y enseguida añadió: “Quedarte con uno menos tan pronto te mata en el partido”.

En tanto que en referencia directa con la acción de Ronald Araujo, sin vueltas, Ilkay Gundogan apuntó: “Es duro decirlo… Pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no… Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol”.

Ilkay Gundogan ya había cuestionado a sus compañeros

No es la primera vez que Ilkay Gundogan se despacha contra sus compañeros del Barcelona. Ya lo había hecho tras el 2 a 1 que sufrieron en Montjuic con el Real Madrid por LaLiga en octubre del año pasado. “Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. Esto es parte del problema. Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor. Cuando no reaccionas, esto luego se traslada al campo”.

Xavi Hernández le echó la culpa al juez por la roja a Ronald Araujo

Por su parte, Xavi Hernández evidenció una óptica totalmente equidistante a la de Ilkay Gundogan. Para el entrenador del FC Barcelona, la secuencia que protagonizaron Ronald Araujo y Bradley Barcola, no era para expulsión, por lo que señaló al juez István Kovács de inclinar la serie de los Cuartos de Final de la Champions League a favor del PSG.

“Estamos contrariados, enrabietados. La expulsión de Araujo marca la eliminatoria. Estábamos bien, ordenados en ataque y en defensa. Para mí es demasiado pitar roja. Es una pena que el trabajo de toda una temporada se termine por una decisión arbitral. Hay expulsiones en el fútbol, pero el árbitro ha estado muy mal. Un desastre. No me gusta hablar de los árbitros, pero lo tenemos que decir. No nos podemos callar“, expresó en Movistar+ el estratega culé.