Tomaremos solo los datos tras empates en el Santiago Bernabéu por la ida de cuartos de final. Real Madrid empieza a mirar a Manchester tras un empate ante City donde hubo que tirar de épica en todo momento. Los hombres de Carlo Ancelotti rotarán en Mallorca para romper con dos estadísticas de peso en el Etihad. El Rey de la UEFA Champions League, ante uno de los mayores retos de su historia reciente.

Partidazo por todo lo alto. Goles desde fuera del área, choque cambiante y donde pese a las bajas hubo de todo. Pep Guardiola y los suyos estuvieron cerca de tomar un Bernabéu hasta la bandera y donde Real Madrid no pudo dar el esperado paso al frente. Se viene la vuelta en un estadio maldito para la casa blanca del fútbol y donde los registros juegan en su contra. Romper el historial y los últimos precedentes es clave.

La ecuación es clara: Real Madrid solo superó dos de once ediciones de cuartos de final cuando empató como local en la ida. Se irá a Manchester contra un equipo con más de 25 partidos de invicto y que se juega la Premier League en cada fin de semana. Ancelotti podrá rotar en Mallorca y veremos quien toma el lugar de Aurélien Tchouaméni en el once. Los números hablan de una epopeya que ni mucho menos quita ánimos a los merengues.

Real Madrid ha jugado 39 partidos de cuartos de Champions. Más que ningún otro equipo y con más victorias que cualquier rival. 32 triunfos en este sentido, apenas 6 derrotas pero apenas dos victorias se han dado tras igualar en casa por la ida. Manchester es ciudad maldita para los de Ancelotti a nivel de historial, pero también otra arista a la que agarrarse en esta operación Etihad que ya se calienta por todo lo alto.

Nunca han ganado los blancos en la casa del City. Es el único feudo del Reino Unido donde a corto plazo cuesta ver triunfos de los Merengues junto con el Emirates del Arsenal. Eso sí, las dos victorias del Real Madrid en cuartos tras igualar en casa se dio por la ciudad de Manchester y ante el United según datos de COPE. La remontada del 2013 con los goles de Cristiano Ronaldo y Luka Modric, al mismo nivel que aquel 2-3 de la campaña 1999/2000.

¿Recupera figuras Manchester City?

Rubén Días no fue amonestado y por ende dirá presente. Medios como Sky cuentan con el regreso al once de Ederson y puede que con el de Nathan Aké. ¿Kyle Walker? El mayor enigma que ahora mismo tiene Pep Guardiola pensando en el 17 de abril. Ayer se le extraño como nunca y habrá prueba este fin de semana ante Luton en casa. Kevin De Bruyne no debería tener problemas tras episodios estomacales.

¿Quién va por Tchouaméni?

“Jugarán Nacho o Militao. La idea para la vuelta tiene que ser esta. No hacer muchos cálculos, como el año pasado, y jugar cara a cara, como hoy. Tenemos la confianza de que algo bueno puede pasar. Ahí tenemos una pequeña desventaja, pero la confianza sigue siendo la misma”, el análisis general de un Carlo Ancelotti listo para la batalla del Etihad. Podrá contar con los Camavinga, Vinicius y Bellingham salvo problemas físicos.