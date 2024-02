Daniele De Rossi cada vez que puede habla maravillas de Paulo Dybala. El actual entrenador de la Roma (reemplazó a José Mourinho, quien fue cesado tras la eliminación con la Lazio en la Copa Italia), además de tener un cariño especial con la Argentina por su paso por Boca Juniors, entiende que el delantero albiceleste es una pieza clave en su esquema, por eso lo resalta en cada rueda de prensa.

Pero por fuera de lo que son sus declaraciones, su simpatía con la Joya se notó con una reacción totalmente genuina que tuvo ante una secuencia en particular. Fue durante el duelo de vuelta por el Repechaje para los Octavos de Final de la UEFA Europa League 2023/2024 contra el Feyenoord en el Estadio Olímpico de la capital italiana.

En resumidas cuentas, Paulo Dybala dejó -como se dice en la jerga futbolística- muerto el balón que provenía de un revoleo de Diego Llorente. Tal jugada fue a metros de donde se ubicaba el banco de relevos de la Roma, es decir, frente a los ojos de Daniele De Rossi que evidenció su regodeo por la calidad que demostró el argentino en esa milésimas de segundos.

Además, la historia terminó de la mejor manera para la Loba, dado que, tras el 1 a 1 en el tiempo regular y la igualdad que permaneció en el tiempo extra, eliminó al Feyenoord en la tanda de lanzamientos desde el punto del penalti, asegurándose de esta forma su continuidad en la Europa League, su principal objetivo en lo que resta de la temporada.

¿Contra quién jugará la Roma los Octavos de Final de la Europa League?

La Roma, tras vencer al Feyenoord, supo en el sorteo que realizó la UEFA el pasado viernes 23 de febrero, que se medirá al Brighton en uno de los choques más apasionantes de los Octavos de Final de la Europa League 2023/2024. La ida se llevará a cabo el jueves 7 de marzo a las 18:45 horas CET en el Estadio Olímpico, mientras que la vuelta se desarrollará el 14 del mismo mes a las 21 en el Falmer Stadium.

Por cierto, el resto de los cruces serán: Sporting Lisboa vs. Atalanta, Sparta Praga vs. Liverpool, Qarabag vs. Bayer Leverkusen, AC Milan vs. Slavia Praga, Friburgo vs. West Ham United, Benfica vs. Rangers y Olympique de Marsellla vs. Villarreal. Los ganadores también se someterán a un sorteo para determinar los enfrentamientos de los Cuartos de Final.

Daniele De Rossi, a prueba en la Roma

Daniele De Rossi debutó como entrenador de la Roma el 20 de enero pasado en el duelo que sus dirigidos ganaron 2 a 1 sobre Hellas Verona por la Serie A. En principio, el Campeón del Mundo con Italia en Alemania 2006 asumió para reemplazar a José Mourinho hasta el final de la temporada. Si los resultados convencen a la directiva podrá continuar. De lo contrario, encararán un nuevo proceso con otro profesional.