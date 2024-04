La prensa más cercana al Camp Nou no duda de las consecuencias en el cruce entre alemán y uruguayo. Mucho ruido en un Barcelona donde la trama Gundogan vs. Araujo deja bandos claros en la ciudad deportiva Johan Cruyff.

Alarmas prendidas en un Barcelona donde el menor de los problemas ahora mismo es la eliminación en Champions League a manos de Kylian Mbappé. Los hombres de Xavi se preparan para El Clásico ante Real Madrid mientras siguen los informes alrededor del cruce de declaraciones entre Ilkay Gundogan y Ronald Araújo. Por los aledaños del Camp Nou ya se habla de un vestuario dividido por las palabras del alemán. La roja del charrúa ante PSG, detonante de todo.

“En estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no…Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol”, fueron las palabras de Gundogan tras el 1-4 de Montjuic. La acción de Ronald Araújo sobre Barcola rompió un partido que abre la brecha puertas adentro de la ciudad deportiva Johan Cruyff para medios como Sport.

Mucho más después de ver la respuesta del uruguayo. En un acto por la ciudad condal este habló de códigos, de guardarse su opinión y de no querer aumentar de manera pública lo que ya es un problema de índole mayor. Se dice en el medio que hay un vestuario tocado, con partes que crees que Gundogan falló en todos los sentidos y que hay que cortar con una situación que no puede pasar a mayores. Hay tres bandos en el equipo de Xavi, con grandes diferencias y posturas alrededor del tema.

Vayamos con el primero. Sport lo define como el de españoles. Es conformado por los Gavi, Pedri, Sergi Roberto, Ferran, Marcos Alonso, Íñigo Martínez y compañía. Tienen una relación cercan dentro y fuera del campo que se ve en cada entrenamiento. Le siguen el grupo de los ‘pibes’ con los Lamine Yamal o Cubarsí haciéndose fuerte en un plantel lleno de vacas gordas. Por último pero no menos importarte, aparece el de los más experimentados y los angloparlantes. Marc Andre Ter Stegen, Sergi Roberto, Lewandowski, Gundogan y Christensen Frenkie de Jong. ¿Y Araújo? Muy cercano a los Vitor Roque o Raphina.

Hasta aquí no hablamos de nada raro en un ámbito donde como en cualquier otro de la sociedad se dan diversas alianzas. El tema pasa por sus miradas sobre el tema Gundogan-Araujo. Sport habla de un grupo que no ve a Ilkay señalando a nadie con sus declaraciones. Otro que considera un error las formas adoptadas por el alemán y uno final que prefiere pasar del tema ante la llegada de Real Madrid en el calendario. Hagan sus apuestas sobre cual bando representa cada lectura.

Gundogan hablará con Araújo

Xavi anuló el entrenamiento de ayer y las palabras de Ronald se dieron sin haber visto la cara de su compañero tras la eliminación en Champions. Medios como COPE confirman que habrá charlas en esta mañana por Barcelona, así como que incluso el alemán podría hablar en medios oficiales para aclarar la situación.

No es la primera vez

El alemán ya prendió el vestuario con sus palabras meses atrás. Fue en la derrota por 1-2 ante Real Madrid en Montjuic y donde su gol fue remontado por Bellingham. Tuvo que aclarar esto días después: “No he venido aquí para perder partidos como este. Estaba en el vestuario y obviamente la gente está disgustada, pero después de un partido tan importante y un resultado así de injusto me gustaría ver más frustración, enfado y decepción”.