Gundogan y Ter Stegen contradicen a Xavi por la roja a Ronald Araújo en Barcelona vs. PSG

Goleada 1-4, eliminación que duele y Xavi un poco más lejos de seguir al frente del barco. Barcelona ha terminado su aventura en una Champions League 2023/2024 que vuelve a ser enemiga en todos los sentidos. La derrota ante el PSG, marcada por críticas arbitrales y la división de opiniones alrededor de la expulsión de Ronald Araújo. Ilkay Gundogan y Marc Andre Ter Stegen contradicen al entrenador blaugrana.

Ganaba Barcelona, no era más pero mantenía una ventaja de dos goles que en cuartos de final en un océano. Un balón largo a Barcola acabó con Ronald Araújo derrumbando al extremo del PSG y viendo la roja a falta de más de una hora. Muchas divisiones alrededor de la decisión de un Istvan Kovacs que sacó de quicio a Xavi. El DT se fue también expulsado y en rueda de prensa disparó con todo ante el colegiado rumano. Sus jugadores no lo vieron así.

“Le he dicho que ha estado muy mal, que ha sido un desastre, que cambia todo esa expulsión. Marca tanto la eliminatoria que lo tenemos que decir”, marcaba Xavi sobre una acción determinante. Luego llegaron los goles de Ousmane Dembelé, Kylian Mbappé y Vitinha para finiquitar la contienda. En medio de una noche dolorosa en la capital de Cataluña. Tanto Gundogan como Ter Stegen contradicen las críticas de Hernández a Istvan Kovacs. El domingo habrá revancha en El Clásico ante Real Madrid.

“No quiero decir que ha sido un fallo, quería ir a por el balón. Creo que si pita falta tiene que expulsarlo y esto ha cambiado todo. Se puede pitar la falta a Araujo”, marcaba el portero culé en zona mixta. Araújo se fue haciendo gestos que habrá que ver si acarrean sanciones de UEFA. Gundogan por su parte, no dudó a la hora de evaluar una acción que salvo victoria en el Bernabéu, termina la temporada del Barcelona.

Ilkay, sin filtro ante la decisión del uruguayo en la acción. El conjunto culé se centra desde este momento en El Clásico con la casa blanca: “En estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no…Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol”.

Adiós al Mundial de Clubes

La eliminación de tanto Barcelona como Atlético de Madrid deja la lucha por una plaza en el nuevo torneo de FIFA finiquitada. Los Colchoneros clasifican a un torneo cuya presencia se tasa ya en 50 millones de euros. Solo queda por definir a nivel europeo si Arsenal o Salzburgo completan el cuadro de UEFA. En 2025 y por Estados Unidos inicia todo.

Algunos creen que es el fin de Xavi

Es la gran pregunta de la mañana. Más allá de los deseos por asegurar su continuidad, desde portales como Diario AS o Relevo no dudan que la era Xavi Hernández cayó anoche. Calienta motores de momento Rafa Márquez a la espera de saber si puede llegar o no otro candidato. Ser agente libre es requisito infranqueable en todos los sentidos. El domingo habrá novedades.