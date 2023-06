Lionel Messi sacudió al mundo del fútbol al confirmar en una entrevista realizada el pasado siete de junio que dejará Europa, luego de su paso controvertido por el París Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia, para cruzar el Océano Atlántico y continuar su carrera en el Inter Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

A partir de ahí, las especulaciones sobre el futbolista argentino empezaron a diseminarse por los medios de comunicación con temas como, principalmente, su salario, los refuerzos que llegarían para acompañarlo, las competiciones norteamericanas en las que participaría (más allá del certamen estadounidense) y la fecha de su debut.

Al respecto de los últimos dos mencionados, un medio británico ya lanzó cuándo y contra quién Lionel Messi haría su presentación en el fútbol de los Estados Unidos. Conforme a The Sun, el ex Barcelona y París Saint-Germain haría su estreno en un evento de la MLS el 19 de julio, pero no todavía con la camiseta del Inter Miami.

Sería en el Juego de las Estrellas de la MLS 2023 pautado por la organización para la fecha descrita en el Audi Field de la ciudad de Washington D.C., en el que, a diferencia de los últimos dos años en los que invitaron al combinado de la Liga MX, esta vez, en lugar del equipo de la entidad mexicana, estará el Arsenal de la Premier League.

Por lo general, la selección de la Major League Soccer la conforman los jugadores más destacados de la última temporada. Eso no quita que, tratándose del mejor futbolista del mundo, las autoridades hagan una excepción para, con el acontecimiento en cuestión, abrir la nueva etapa en la carrera de Leo.