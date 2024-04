New England Revolution perdió por goleada vs. Inter Miami y el DT Caleb Porter hizo pública la ventaja que le dieron a Leo Messi y compañía.

La historia detrás de la goleada que sufrieron contra Inter Miami es de no creer. New England Revolution venía de tres derrotas consecutivas en la MLS 2024, pero tenía el marco perfecto con récord de asistencia para revertir la historia contra nadie más y nadie menos que Lionel Messi. Sin embargo, se vieron obligados a dar una gran ventaja.

24 horas antes del partido contra Inter Miami del 27 de abril, el equipo de New England se enteró que no podía contar con Aljaz Ivacic, Esmir Bajraktarevic, Dave Romney y Earl Edwards Jr. Con un solo arquero disponible en el plantel, los dirigidos por el entrenador Caleb Porter tuvieron que firmar al portero J.D. Gunn en un contrato a corto plazo y así completaron el plantel.

Ya se empieza a inducir cuál fue la ventaja que tuvieron Leo Messi e Inter Miami. A pesar de que empezaron ganando el partido a los 38 segundos con un gol de Tomás Chancalay, New England Revolution solo pudo retrasar el show del jugador argentino por 32 minutos antes de que se diera su primer gol.

Con dos goles y una asistencia de Messi, Inter Miami goleó y le ganó cuatro goles a uno a un equipo de New England que estuvo a punto de no poder completar los jugadores necesarios para el partido de la MLS por lesiones y un virus gripal que afectó al plantel. Incluso, dieron la ventaja de no jugar con el arquero que iba a ser titular.

Messi en New England Revolution vs. Inter Miami. (Foto: Getty Images)

“Fueron 24 horas difíciles para nosotros, estoy seguro de que ustedes (periodistas) lo saben. Perdimos a dos muchachos en la alineación titular. Habíamos planeado poner a Aljaz en la portería y a Esmir en la banda, por lo que perdimos a dos jugadores literalmente justo antes del partido. Luego, también un par de muchachos en el banquillo, así que eso no es lo ideal“, dijo el DT Caleb Porter en conferencia de prensa antes de terminar de revelar la gran ventaja que le dieron a Lionel Messi, Luis Suárez y compañía.

El DT de New England hizo pública la ventaja que le dieron a Inter Miami

Con un total de seis jugadores ausentes por lesión y otros cinco no disponibles por gripa, el entrenador de New England Revolution terminó por revelar que también dieron la ventaja que los dos mediocampistas que fueron titulares no jugaron en plenitud de condiciones. “Tuvimos dos de nuestros medios centrales que estuvieron vomitando toda la noche (…) Matt Polster es simplemente duro. Pudo superarlo. Para que él fuera, creo que fueron 60 minutos, estuvo en la sala de emergencias de 3:00 A.M. a 7:00 A.M. Para que él jugara el juego, esencialmente sin nada en el sistema o el estómago, dice todo sobre él. Mark-Anthony Kaye lo tuvo (el virus) un poco antes. Lo tuvo el viernes. No lo supimos hasta el momento del partido. No sabíamos quién iba a poder jugar”.

Otro récord en la MLS gracias a Lionel Messi

En la victoria contra Sporting Kansas City se dio el récord de la mayor cantidad de asistentes (72.610) en un partido de fútbol en la historia de Missouri. 24 días después, Leo Messi volvió a llenar un estadio de la NFL (fútbol americano) y con los 65.612 aficionados que estuvieron el estadio Gillete se dio otro récord en la MLS: la mayor asistencia de New England Revolution en los 28 años de historia que tiene el equipo norteamericano.

Encuesta ¿Cuántos goles anotó Leo Messi en la goleada vs. New England Revolution? ¿Cuántos goles anotó Leo Messi en la goleada vs. New England Revolution? YA VOTARON 0 PERSONAS

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.