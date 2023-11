A la hora de hablar de perfección en el torneo de clubes más importantes de Europa, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siempre estarán presentes. Sin embargo, es el jugador argentino quien lidera el equipo perfecto de la Champions League por encima de nombres como el del atacante portugués, Neymar y Sergio Ramos, entre otros futbolistas estelares.

Leo Messi se despidió de la Champions League luego de jugarla por 19 temporadas en las que registró cuatro títulos, 129 goles y 40 asistencias en 163 partidos disputados. Tiene menos campeonatos y números que Cristiano, pero ante la perfección no hubo discusión. ¡Y lo dijeron los expertos!

No por nada uno de sus apodos más famosos es ‘Mr. Champions’. A la hora de escuchar el famoso himno de la Liga de Campeones y empezar a disputar un partido de esta competición, Cristiano Ronaldo elevaba su nivel y se despidió de la Champions League con cinco títulos, 140 goles y 41 asistencias en 183 partidos. No obstante, a CR7 no le alcanzó para superar a Messi.

Mientras que Lionel Messi le confesó a la Revista France Football que “he dado un paso adelante al venir aquí a jugar en Estados Unidos. No creo que vuelva a jugar en Europa. Extrañaré la Champions y LaLiga, esos partidos con sabor especial”; Cristiano Ronaldo fue contundente al decir que no volverá a jugar en el fútbol europeo porque “esa puerta está completamente cerrada. Ya tengo 38 años y medio y no merece la pena. Desde mi punto de vista, Europa ha perdido mucha calidad”.

Las calificaciones en el mundo del fútbol es uno de los temas más polémicos y a la hora de encontrar un experto, SofaScore da un paso al frente. Así que decidieron formar un equipo con los jugadores que tienen mejor puntuación en promedio desde que empezaron a llevar esta estadística y a qué no adivinan quién es el que hasta el momento tiene la mejor calificación. Es argentino, usa la ’10’ y viene de ser campeón del Mundial Qatar 2022.

El equipo perfecto que tiene a Messi por encima de Cristiano en la Champions League

Con una puntuación de 8.15 puntos, Lionel Messi es el jugador mejor calificado en promedio de la Champions League desde que SofaScore lleva los puntajes. Leo lidera el equipo que conformaron los jugadores con mejores calificaciones. En un esquema táctico de 1 – 4 – 2 – 3 – 1, esta formación de lujo cuenta con: Manuel Neuer; Dani Alves, Sergio Ramos, Diego Godín, Filipe Luís; Joshua Kimmich, Tony Kroos; Leo Messi, Kevin De Bruyne, Neymar; Cristiano Ronaldo.

Los jugadores con más puntajes perfectos en el fútbol, según SofaScore

Cuando parecía que la perfección de Messi no podría alcanzar más límites, SofaScore, cuenta especializada en calificaciones, estadísticas y puntajes en el fútbol, publicó que Leo es el jugador con más puntuaciones perfectas (36) de 10 puntos en un partido. El jugador argentino superó a Neymar, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo, entre otras estrellas.