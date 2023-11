De un momento a otro se instaló la narrativa que Lionel Messi y Antonela Roccuzo no estarían pasando por su mejor momento, pero ante la falta de una versión confiable y argumentos sólidos, llegó una nueva muestra que están más que bien. Incluso, Leo llevó a su esposa a un restaurante en Disney World en Estados Unidos y se conocieron detalles al respecto.

Las vacaciones de Messi llegaron antes de lo esperado, ya que Inter Miami no clasificó a los Playoffs de la MLS 2023, y el último partido que disputaron a nivel de clubes fue un amistoso contra New york City FC el 10 de noviembre de 2023. La próxima temporada ya está en la mente del jugador argentino.

Después de los 78 minutos que Leo Messi disputó en la victoria de la Selección Argentina contra Brasil del 21 de noviembre de 2023, el jugador de Inter Miami entró oficialmente en modo vacaciones y una de las primeras cosas que hizo fue ir a los famosos parques de Disney con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro. En ese lugar llegaría el restaurante protagonista de esta historia.

Lionel Messi revolucionó el parque de Disney en el que estuvo, manejó un carro rosa de una de las atracciones, hizo que varios personas empezaran a cantar y alentarlo y cerró su visita con broche de oro al llevar a Antonela a un lujoso restaurante que tiene varios requerimientos para poder entrar. Bolavip los cuenta.

Por las fotos que subió Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram, se conoció que Leo Messi la llevó al restaurante Be Our Guest (Sé Nuestro Invitado) que está ubicado en la ‘Tierra de Fantasía’ del Parque Reino Mágico de Disney en Orlando, Florida. Lo primero que se necesita para comer en este restaurante es una reservación para la cantidad total de visitantes más otra reservación para este parque de Disney (Magic Kingdom) y una entrada válida para el mismo parque. Ahí no para todo.

Lo que se necesita para comer en el restaurante que Messi llevó a Antonela

Adicional a las dos reservaciones que se deben hacer, se necesita de mínimo $70 dólares por adulto y otros $41 por niño para comer el menú del restaurante al que Lionel Messi llevó a Antonela Roccuzzo en Disney World. “¡Festeja con banquetes inspirados en la comida francesa, en nuestros salones temáticos que recrean cada detalle de la adorada película de Disney! Be Our Guest Restaurant (Sé Nuestro Invitado rRestaurante) es un amplio y elegante espacio ubicado al pie de Beast’s Castle en Fantasyland. Disfruta un almuerzo o cena en un ambiente diseñado para crear recuerdos inolvidables”, es la descripción de la página web oficial del famoso parque.

El mensaje de Leo Messi para Antonela tras el cambio que le hizo Victoria Beckham

Tan bien se han llevado las familias que una vez más Antonela Roccuzzo se mostró cercana a Victoria Beckham. La esposa de Lionel Messi lució su nueva imagen tras usar la línea de maquillaje de la pareja de David Beckham y el mensaje del ’10’ de Inter Miami no tardó en llegar. Leo le publicó dos emojis a Antonela: uno con una cara de enamorado y el otro un corazón rojo.