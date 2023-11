En el mundo del fútbol está instalada la narrativa que no siempre las grandes inversiones de dinero en un equipo garantizan los buenos resultados y, por ende, títulos y campeonatos. Una prueba más de que esto es cierto sucedió con Inter Miami en el 2023 y como una de las conclusiones de la primera temporada de Lionel Messi apareció un firme mensaje contra David Beckham y compañía: “La billetera sola no patea tiros libres”.

Inter Miami iba último en la tabla de posiciones de la Conferencia Este y todo parecía indicar que iba a ser otra temporada destinada al fracaso. Había que darle al equipo un volantazo de otro nivel, así que Beckham y los hermanos Mas decidieron ir por nadie más y nadie menos que Leo Messi.

Sobre la mesa, Inter Miami le puso un contrato sin precedentes a Messi en el que va a ganar entre 50 y 60 millones de dólares al año, según se lo confirmó Jorge Mas al diario Marca. El capitán de la Selección Argentina pasó a ser el jugador mejor pagado de toda la MLS con un salario de más de US$20.4 millones. ¡Y Leo no llegó solo!

En vísperas de rodear a Lionel Messi con jugadores de calidad que ya supieran lo que era jugar con el argentino, Inter Miami contrató a Sergio Busquets y Jordi Alba. Pasaron a ser el equipo que mayor cantidad de dinero pagan en cuanto a salarios de toda la MLS 2023. ¿Cómo les fue? No tan bien como esperaban. Un título ganado de tres posibles.

A la hora de hacer un balance de la primera temporada de Leo Messi en Inter Miami, lo positivo, que no fue poca cosa, fue ganar el primer título en la historia del equipo con el campeonato en la Leagues Cup. En cuanto a lo negativo estuvo la derrota en la final de la US Open Cup, Lionel no jugó por lesión, y la no clasificación a los MLS Playoffs 2023. Aquí llegó el firme mensaje contra el equipo de David Beckham y compañía.

El firme mensaje contra Messi e Inter Miami: ‘La billetera sola no patea tiros libres’

“Ahora, te dejo algunas perlitas. Solo uno de los diez mejores salarios metió a su equipo en los Playoffs. Fue Héctor Herrera del Houston Dynamo. Los 20 millones de Leo empujaron el salario promedio en la MLS, de $515.000 dólares al año la campaña pasada saltó ahora $543.000. El Inter, justamente es el que más invierte en sueldos con Leo, Busi (Busquets) y Jordi Alba casi $40 millones, seguido del Toronto FC $32 millones y el LA Galaxy $25. ¿Qué tienen en común los tres que más pagan? ¡Ninguno entró a los Playoffs y clasifican 18 de los 29 (equipos)! Ah, el que menos paga, Orlando City, $9.5 millones, salió segundo en el Este. Una prueba más de que la billetera sola no patea tiros libres“, dijo Bruno Vain, periodista de Apple TV, en Instagram.

Las decisiones que Inter Miami anunció sobre su roster para la temporada 2024

Mientras que el periodista César Luis Merlo confirmó que Luis Suárez será refuerzo de Inter Miami en la temporada 2024, el equipo norteamericano publicó un comunicado de prensa en el que anunció el 25 de octubre las primeras decisiones sobre su plantel. Josef Martínez, Jake LaCava y Víctor Ulloa, no siguen en el club. A Ian Fray, Cole Jensen, Robbie Robinson, Ryan Sailor, Lawson Sunderland y Robert Taylor, se les hizo uso de la opción que tenían en sus contratos para continuar en el equipo, y tanto Emerson Rivaldo Rodríguez como Dixon Arroyo y Leandro González Pirez están en conversaciones para integrarse al plantel en la próxima campaña.