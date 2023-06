Alejandro Garnacho aprovechó su convocatoria para la doble fecha FIFA de junio para declarar por primera vez que él ya tomó la decisión de representar a la Selección Argentina, a pesar de que reglamentariamente aún tiene tiempo de repensarlo y aceptar una presunta citación del combinado español (hasta que no juegue tres partidos con una u otra puede cambiar).

”No hace falta jugar tres partidos. Hoy estoy acá y si no debuto en esta gira, no importa jugaré en la próxima oportunidad. Yo ya sé que quiero estar con Argentina. Me siento argentino, apostaron por mí y lo tengo claro”, dijo a TyC Sports el delantero del Manchester United en la previa del encuentro que la Scaloneta disputó ante Australia en el Workers Stadium de Bejing, China.

Por cierto, en el duelo ante el combinado de Oceanía (ganó Argentina 2 a 0 con tantos de Lionel Messi y Germán Pezzella) Alejandro Garnacho logró debutar con la mayor al ingresar a los 74 minutos del compromiso en lugar de Nicolás González (ya había jugado cuatro partidos con la Albiceleste Sub 20 en el Torneo Maurice Revello 2022).

Allí se vieron los primeros instantes del nacido en Madrid con el escudo de la AFA ostentando las tres estrellas alusivas a los títulos mundiales. Pero lo que no se había visto hasta entonces es como Garnacho se sabe el himno, situación que captaron las cámaras de la transmisión oficial a cargo del cotejo de exhibición que afrontó el conjunto de Lionel Scaloni ante Indonesia.

Instantes previos al choque con los asiáticos, se lo ve al futbolista en cuestión en el banco de suplentes abrazado junto a sus compañeros entonando parte de las estrofas de la histórica composición musical. Tal secuencia rápidamente se desparramo por las redes sociales generando el delirio de los hinchas argentinos.