El mensaje de la FIFA con más de 340.000 vistas que no le gustará a Messi y a la Selección Argentina

El Mundial de Qatar 2022 quedará grabado para siempre en la historia de Lionel Messi y la Selección Argentina. Pero no todo fue color de rosa, la Albiceleste estuvo a una sola derrota en la fase de grupos de quedar eliminada, y aquellos encargados de poner a sufrir a Leo y compañía fueron los protagonistas del mensaje de la FIFA con más de 340.000 vistas.

Con el anuncio de Messi que lo más probable era que esa iba a ser su última Copa del Mundo, Argentina saltó a la cancha del estadio Lusail para empezar con una victoria contra la Selección de Arabia Saudita en el Grupo C. Y todo empezó bien, el ’10’ argentino anotó de penalti a los diez minutos del primer tiempo, pero… La historia iba a terminar de la manera más impensada.

La defensa de Arabia Saudita empezó a dejar en fuera de lugar una y otra vez a los jugadores argentinos. Eso no iba a ser lo peor. Tan solo pasaron tres minutos del inicio de la segunda etapa y Saleh Al-Shehri anotó el 1 a 1 parcial. El protagonista del mensaje de la FIFA estaba a punto de aparecer en la primera gran sorpresa del Mundial de Qatar 2022.

“Creo que el primer partido, empezarlo de esa manera, fue una de las claves, más allá de que fue un golpe durísimo para nosotros. Creo que a partir de ahí empezamos a pensar y a jugar de otra manera, porque sabíamos que no podíamos tener más errores y que cualquier error nos podía dejar fuera de la competición”, le confesó Leo Messi al portal Bein Sports en junio de 2023 sobre la derrota 2 a 1 que sufrió la Selección Argentina contra Arabia Saudita.

Inter Miami es uno de los tres equipos participantes en la Copa Riyadh Season 2024 y en el primer partido contra Al-Hilal SFC, Messi no tuvo la oportunidad de volver a enfrentar a Salem Al-Dawsari porque está jugando la Copa de Asia. Aquel número ’10’ de Arabia Saudita no solo fue quien anotó el golazo para vencer a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, también fue el protagonista del mensaje de la FIFA que no le gustará para nada a Leo.

El mensaje de la FIFA que no le gustará a Messi y a la Selección Argentina

La FIFA, por medio de la cuenta oficial de la Copa del Mundo en inglés, recordó y publicó el golazo de Salem Al-Dawsari en la victoria de Arabia Saudita contra Argentina por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Al mensaje en X , que no le gustará a Lionel Messi y a la Albiceleste, le agregaron la palabra “inolvidable” para llegar a más de 340.000 vistas.

Los nuevos partidos amistosos que confirmó la Selección Argentina

El 29 de enero de 2024, la Selección Argentina confirmó que la gira de dos partidos amistosos que jugará en China del 18 al 26 de marzo serán contra Nigeria y Costa de Marfil en los estadios Olympics Sports Center de Hangzhou y Workers de Beijing, respectivamente. Esto quiere decir que Leo Messi al menos se perderá un partido de Inter Miami, puesto que el 23 de marzo juegan contra New York Red Bulls.