Lionel Messi llegó con Inter Miami a Arabia Saudita para disputar la Copa Riyadh Season, y en medio del misterio por saber cómo lo recibirían los hinchas en un país donde la máxima figura de la liga local es Cristiano Ronaldo, Leo sorprendió de entrada porque en un solo partido hizo lo que CR7 jamás podrá hacer.

¡Y esas son palabras mayores! Cristiano firmó un contrato con Al-Nassr desde el primer semestre de 2023 por dos años y medio a cambio de $200 millones de euros. Ya ganó un título que fue la Copa Árabe de Campeones y terminó el 2023 con 54 goles para ganar el premio Diego Maradona al Máximo Goleador del Año en los Globe Soccer Awards (Premios Globo de Fútbol).

Nada de lo descrito anteriormente por Cristiano Ronaldo le alcanzó para lograr lo que Leo Messi hizo en un solo partido en Arabia Saudita. Inter Miami debutó con una derrota contra Al-Hilal por 4 a 3 en la Copa Riyadh Season. El jugador argentino anotó su primer gol en 2024, le dio una mágica asistencia a David Ruiz y dejó una postal de la que CR7 no podrá ser parte.

Messi tuvo un partido llenó de emoción y tensión el 29 de enero de 2024. Antes de ingresar al estadio Kingdom Arena, los niños no se resistieron a la presencia del ’10’ argentino y no paraban de darle abrazos. Luego, fue el protagonista de un polémico gesto en contra de la árbitra Edina Alves. Después de eso, Leo anotó un gol de penalti y salió del partido entre Inter Miami vs. Al-Hilal no sin antes ser el protagonista de un recuerdo para la historia.

Portugal perdió contra la Selección de Marruecos 1 a 0 en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y tras esa dura derrota, Cristiano Ronaldo confirmó que no volverá a jugar una Copa del Mundo. Por ese motivo, no puede hacer lo que Lionel Messi hizo en Arabia Saudita. “En las 5 apariciones en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Dejé todo en el campo. Nunca le quité la cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño (ganar el mundial). Lamentablemente ayer (10 de diciembre de 2023) el sueño terminó”, público CR7 en Instagram.

Lo que Messi hizo en Arabia Saudita que Cristiano Ronaldo jamás podrá hacer

Con la opción descartada por el mismo Cristiano Ronaldo para jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, al delantero portugués le resulta imposible lo que hizo Leo Messi en un solo partido en Arabia Saudita. El ’10’ argentino apareció en una bandera besando la Copa del Mundo de la FIFA durante la derrota de Inter Miami vs. Al-Hilal. Y eso que solo fue el primer partido de Lionel como jugador del equipo norteamericano en territorio árabe.

El pedido de Cristiano Ronaldo a sus fans por Lionel Messi

En medio de la constante comparación sobre quién es mejor que el otro, Cristiano Ronaldo decidió acabar la rivalidad con Lionel Messi mediante un pedido especial a sus fan. “Es una rivalidad que ya terminó y fue buena. Al que le gusta Cristiano no tiene porqué odiar a Messi ni viceversa. Los dos somos muy buenos y hemos cambiado la historia del fútbol”, dijo CR7 el 6 de septiembre de 2023.