Se sabía que iba ser un clásico bastante picante, pero sin dudas, superó las expectativas. Una de las imágenes de la victoria de la Selección Argentina contra Brasil se dio antes de que iniciara el partido por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al mundial 2026: Lionel Messi tuvo un cruce con Rodrygo Goes y uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo salió a responderle.

¡A los hechos! El partido Brasil vs. Argentina del 21 de noviembre de 2023 no pudo empezar a la hora pactada porque la Policía brasilera empezó a pegarle sin piedad a los hinchas argentinos. Al ver la situación, Leo Messi y los demás jugadores argentinos se acercaron a la tribuna donde estaban pasando los hechos y luego decidieron retirarse al vestuario para que se calmara la situación.

Después de unos minutos, los jugadores de la Selección Argentina regresaron a la cancha del estadio Maracaná y antes del pitazo inicial llegó el picante cruce entre Messi y Rodrygo. Al parecer, el delantero del Real Madrid señaló al ’10’ argentino de ser un “cagón”, y como respuesta Leo le apretó la nuca, le dio una pequeña palmada y le soltó una frase contundente.

“Si somos los campeones del mundo, ¿por qué somos cagones?”, fueron la supuestas palabras de Lionel Messi a Rodrygo y esta polémica estaba a punto de empezar. Uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo iba a dar su opinión sobre el picante cruce antes de la victoria de Argentina 0 a 1 contra la Selección de Brasil.

Edu Aguirre, periodista del programa El Chiringuito, es tan cercano a Cristiano Ronaldo que ha estado en los cumpleaños de CR7, lo llama “hermano” y hasta confesó en 2021 cómo nació su amistad: “Poco a poco. Al final coincidiendo en zonas mixtas y tal. Fuimos hablando, al final llevaba mucho tiempo cubriendo la información del Real Madrid. Empezamos hablar, nos llevamos bien. Empezamos a quedar (juntarnos) y a raíz de que nosotros quedamos nuestras mujeres se empezaron a ser muy amigas. Nos llevamos muy bien. Poco a poco, al final de manera natural. Soy periodista y el jugador, ¿Dónde coincidimos? En el (estadio) Bernabéu, (Ciudad Deportiva) Valdebebas”.

Es uno de los mejores amigos de Cristiano y le respondió a Messi por el cruce con Rodrygo

El cruce entre Leo Messi y Rodrygo en el partido Brasil vs. Argentina fue discutido en el programa El Chiringuito del 22 de noviembre, y Edu Aguirre no dudó en responderle a Lionel y a Rodrigo De Paul por el cara a cara con el jugador del Real Madrid. “Me parece lamentable la actitud de Messi y el otro que está ahí que es el que siempre… Ah, De Paul, que se le conoce porque siempre va detrás de Messi como su guardaespaldas o su seguridad. Cuando Messi increpa a Rodrygo, él otro va a increparlo más. Me parece un intento de humillación de Messi y el amigo suyo que tiene ahí, De Paul. Es un intento de humillación de esos dos. Son muy valientes, ósea son muy valientes”, dijo con una alta dosis de ironía uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo.

Encuesta ¿Qué te pareció la reacción de Messi con Rodrygo? ¿Qué te pareció la reacción de Messi con Rodrygo? YA VOTARON 0 PERSONAS

El gesto de Messi contra Rodrygo que casi nadie vio en Brasil vs. Argentina

Como muy pocas veces lo viste. Lionel Messi quedó tan caliente por el cruce con Rodrygo que al minuto 7 del primer tiempo se le volvió a plantar, hubo otro cara a cara y terminó haciendo un gesto que casi nadie vio. Leo levantó la mano derecha y le hizo el gesto que en ese mismo estadio, el Maracaná, la Selección Argentina había dado la vuelta olímpica en la Copa América 2021 tras vencer a Brasil en la final.