La denuncia pública que hizo Rodrygo tras el cara a cara contra Messi en Brasil vs. Argentina

No fue un partido más en la historia del fútbol. La Selección Argentina le ganó a Brasil por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y una de las escenas más picantes fue el cara a cara que se dio en el estadio Maracaná entre Lionel Messi y Rodrygo Goes. Tras este cruce, llegó una denuncia pública por parte del jugador del Real Madrid.

El clásico sudamericano vivió momentos de máxima tensión cuando la Policía de Brasil empezó a pegarle sin cesar a los hinchas argentinos. Leo Messi y sus compañeros decidieron ir a la tribuna donde estaba sucediendo el escándalo, vieron que no se detenía la agresión y decidieron retirarse al vestuario. Esto no le iba a gustar para nada a Rodrygo.

“Hicimos eso porque creo que era la manera de que se tranquilice un poco. Nosotros estábamos ahí y de abajo no podíamos hacer mucho. Veíamos como le pegaban a la gente, como le tiraban para atrás y podría haber pasado una desgracia. Por eso cuando se calmó un poco todo decidimos ir para dentro, preguntar cómo estaban los familiares, la gente que estaba por ahí. Averiguar un poquito todo y bueno, después salimos”, explicó Messi sobre la decisión que iba a generar el cara a cara con Rodrygo.

Lionel Messi regresó a la cancha del estadio Maracaná para disputar el partido del 21 de noviembre de 2023 y lo primero que hizo fue plantársele a Rodrygo. Con Rodrigo De Paul a un lado, Leo le agarró un poco la nuca al jugador brasilero y le dio una palmada en el cuello. ¿Algo le tuvo que haber dicho al capitán de la Selección Argentina para que reaccionara de ese modo?

“Estás actuando como cobardes, ¿no quieres jugar el partido?”, fue lo que supuestamente le dijo Rodrygo a Leo Messi y la respuesta iba a ser aún más contundente. “Somos campeones del mundo, ¿por qué somos cobardes? Mantén tu boca cerrada, cuida tu boca, niño”, le habría contestado Lionel según medios como ESPN. Este cara a cara no iba a quedar así y tras la victoria de Argentina 0 a 1 contra Brasil, el delantero del Real Madrid iba a hacer una denuncia pública en redes sociales.

La denuncia pública que hizo Rodrygo tras el cara a cara con Messi

“Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías. ¡Está ahí para que todos lo vean! Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal. Su mala suerte. ¡No pararemos!”, publicó Rodrygo en su cuenta oficial de X (Twitter).