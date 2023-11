Era un partido que iba a recorrer el mundo entero por la ser la mayor rivalidad de las Eliminatorias Sudamericanas. Y fue así, pero las cosas extradeportivas fueron las que más dieron de qué hablar. Una de estas, la supuesta humillación de Lionel Messi a Rodrygo Goes, así que nadie mejor para defender a Leo que una leyenda del Real Madrid.

Messi tomó la decisión como capitán de decirle a sus compañeros que se fueran al vestuario porque la Policía de Brasil no paraba de pegarle a los hinchas argentinos en el Estadio Maracaná. La determinación ejerció presión, logró que se calmaran las cosas y cuando el ’10’ argentino regresó a la cancha se dio la primera parte del picante cara a cara con Rodrygo.

Según trascendió en medios d comunicación como ESPN, lo primero que le dijo Rodrygo para que Leo Messi estallara fue: “Estás actuando como cobardes, ¿no queréis jugar un juego?”. La respuesta del capitán de la Selección Argentina habría sido decirle que “somos campeones del mundo, ¿por qué somos cobardes? Mantén tu boca cerrada, mira tu boca, niño”. De inmediato, empezaron a llegar las opiniones sobre este cruce picante.

Al ser considerada como una de las joyas del Real Madrid, periodistas como Tomás Roncero, del Diario AS y el programa El Chiringuito, decidieron opinar sobre el tema con una alta dosis de ironía: “Lo de Messi le deja retratado una vez más. Manda a Argentina al vestuario como si fuese el dueño de Maracaná. Vuelve rápido porque les iban a dar el partido por perdido. Y encima provoca a Rodrygo Goes. Todo muy edificante en un capitán”. Este no sería el único ataque contra Leo.

En la misma línea de Roncero, Edu Aguirre, uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo, también criticó lo hecho por Lionel Messi. “Me parece lamentable la actitud de Messi (…) Cuando Messi increpa a Rodrygo, el otro (Rodrigo De Paul) va a increparlo más. Me parece un intento de humillación de Messi y el amigo suyo que tiene ahí, De Paul. Es un intento de humillación de esos dos. Son muy valientes, ósea son muy valientes”, sostuvo de manera irónica el periodista de El Chiringuito.

Leyenda del Real Madrid defendió a Messi por la supuesta humillación a Rodrygo

José María Gutiérrez Hernández, más conocido en el mundo del fútbol como Guti, se retiró como una leyenda del Real Madrid al ganar tres veces la Champions League y registrar 77 goles y 94 asistencias en 542 partidos. Ahora, como panelista del El Chiringuito, no dudó en salir a defender a Lionel Messi tras ser acusado de humillar a Rodrygo: “Esto es más que un partido, Josep (Pedrerol). Se han podido decir cualquier cosa, pero es un pique sin más. No creo que sea como dice Tomás (Roncero) que lo humille. Al final es un jugador veterano con un jugador joven. Ya está, no pasa nada, absolutamente nada. Cuando él (Rodrygo) sea mayor lo hará con otro más joven. Esto es fútbol, eso es así, no pasa nada. Muchas veces la forma de intimidar a un joven es esta”.

Pedrerol intentó responderle a Guti por salir a defender a Lionel Messi

Ante la primera parte de la defensa de Guti a favor de Messi, Josep Pedrerol quiso responderle con una pregunta que lo pusiera contra la pared: “¿Tú de joven te lo hacían y de mayor lo hacías?”. La leyenda del Real Madrid contestó por todo lo alto: “Era otro fútbol. Había entrenamientos en los que sacaba los balones cogidos de aquí (la espalda). Era otro fútbol. A Fernando Hierro le decía: ‘Eh, los balones’, y agachaba la cabeza y cogía los balones. No pasaba nada. El fútbol ha evolucionado (…) Es un Argentina vs. Brasil, Josep”.