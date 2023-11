Estaban tan orgullosos que ni si quiera se había hecho oficial como el ganador del Balón de Oro 2023 y ya lo presumian como “nuestro 10”. Inter Miami no para de rendirle homenajes a Lionel Messi tras ganar por octava vez el prestigioso premio de la Revista France Football y uno de los últimos gestos fue el regalo que le dieron a Leo sus compañeros de equipo.

Messi se convirtió en el primer jugador en la historia con ocho balones de oro y uno de los dueños de Inter Miami, David Beckham, fue el encargado de entregarle el galardón en el 2023. Con la historia hecha realidad, el equipo norteamericano sorprendió con la primera reacción tras el nuevo premio del jugador argentino.

A pesar de que el escudo de un equipo es una institución sagrada, Inter Miami decidió cambiarlo porque Leo Messi ganó el Balón de Oro 2023. En lugar de las dos garzas, pusieron dos cabras como símbolo del GOAT (Mejor Jugador de Todos los tiempos), y el nombre del club lo cambiaron por “felicidades Messi” y el número ocho en romanos.

Luego, los jugadores de Inter Miami que estaban en Estados Unidos se tomaron una foto haciendo el número ocho mientras que Jorge Mas subió una fotografía en un avión privado con Lionel Messi y el trofeo del Balón de Oro 2023. “Parece que un pasajero extra llegó a nuestro vuelo”, señaló uno de los dueños del equipo.

Inter Miami no clasificó a los Playoffs de la MLS 2023, y con una gira de dos partidos amistosos en China que estaría por cancelarse de manera oficial, no tendría más partidos hasta febrero de 2024 cuando inicie una nueva campaña. Aún así, hubo un espacio para celebrar el octavo Balón de Oro a Leo Messi con un regalo incluido.

El regalo que los jugadores de Inter Miami le dieron a Messi por el Balón de Oro 2023

No se lo iban a perdonar. Lionel Messi volvió a los entrenamientos con Inter Miami el 31 de octubre de 2023, fue saludado por el cuerpo técnico de Gerardo ‘El Tata’ Martino y no se salvó de pasar por el pasillo formado por sus compañeros mientras que recibía un par de golpes cariñosos. Luego, los jugadores del equipo encabezados por Sergio Busquets y Jordi Alba empezaron a firmar un número ocho dorado que terminaría siendo el regalo perfecto para Leo tras conseguir esa misma cantidad de balones de oro.

El récord histórico de Lionel Messi por Inter Miami tras ganar el Balón de Oro 2023

Lionel Messi no solo se convirtió en el primer jugador que milita en la MLS y gana un Balón de Oro, como desde el 15 de julio de 2023 pasó a ser jugador de Inter Miami, Leo logró el récord histórico de ser el primer futbolista que gana este premio de la Revista France Football sin estar jugando en Europa. Hay que hacer la aclaración que al ser el periodo de evaluación del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023, los 11 once goles, 5 asitencias y un título que el jugador argentino ganó en el equipo norteamericano no fueron contemplados para el Balón de Oro 2023.