El espectáculo que Lionel Messi venía dando partido tras partido al inicio de las competiciones oficiales en el 2024 tuvo que parar. El jugador argentino se lesionó en Inter Miami y en X se hizo un viral un video con más de 130.000 reproducciones de la molestia que viene sintiendo desde el Mundial de Qatar 2022. ¿Es algo crónico?

Las alarmas se encendieron en la Selección Argentina cuando Leo Messi empezó a tocarse el músculo isquiotibial de la pierna derecha durante el partido contra Croacia en las semifinales de la Copa del Mundo 2022. Esto terminó siendo una falsa alarma por la actuación estelar que tendría en la final que le ganaron a Francia por penales, pero sería una imagen que se iba a repetir una y otra vez.

Con una histórica victoria contra Brasil, fue la primera vez que le ganaron como visitantes en la Eliminatoria Sudamericana, Argentina finalizó el 2023. Sin embargo, Messi tuvo que salir al minuto 33 del segundo tiempo porque volvió a sentir molestias en la pierna derecha. Incluso, el capitán argentino confirmó su lesión luego de que Rodrigo De Paul publicara que jugó desgarrado.

“En principio sentí una molestia en el aductor (derecho). La verdad que no me ayudó tampoco calentar, enfriarnos, ir adentro, esperar un rato y volver a salir. Pero bueno, era mi último partido así que tengo tiempo para ponerme bien y arrancar un año con todo“, afirmó Lionel Messi tras la sexta fecha de la Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En el 2024 este problema físico volvió aparecer.

Tanto en el partido de ida como de vuelta por los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024, Leo Messi volvió a llevarse la mano para empezar a masajearse en la parte de atrás de la pierna derecha. Esta molestia lo llevó a salir a los cinco minutos de la victoria por tres goles a uno contra Nashville SC del 13 de marzo y se iba a confirmar la gravedad de su lesión.

El video de la lesión de Messi con más de 130.000 reproducciones

Luego de que Inter Miami confirmara de manera oficial que “tras una evaluación médica posterior, se ha determinado que el capitán ha sufrido una pequeña lesión en el (músculo) isquiotibial de la pierna derecha“, en X se hizo viral un video de cómo Messi viene arrastrando esta molestia desde el Mundial de Qatar 2022. La publicación causó tanto impacto que superó las 130.000 reproducciones en menos de 24 horas.

Los partidos que se pierde Messi por lesión en Inter Miami y la Selección Argentina

Los dos primeros en el calendario son con la Selección Argentina. Lionel Messi no estará en los partidos amistosos contra El Salvador y Costa Rica del viernes 22 y martes 26 de marzo a las 21:00 y 23:50 ARG, respectivamente. Luego, Leo se perdería dos juegos de Inter Miami en la MLS 2024 cuando enfrenten a New York Red Bulls y New York City el 23 y 30 de marzo, respectivamente. El regreso sería en el encuentro de ida contra Rayados de Monterrey del miércoles 3 de abril por los cuartos de final de la Concachampions.

Encuesta ¿Messi debería parar un tiempo prolongado para recuperarse bien? ¿Messi debería parar un tiempo prolongado para recuperarse bien? YA VOTARON 0 PERSONAS

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.