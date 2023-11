Lo que tenía la promesa de ser un partido llenó de emoción y buen juego, se vio opacado por el escándalo de la Policía de Brasil contra los hinchas argentinos. Luego de las imágenes de los golpes que recorrieron el mundo del fútbol, llegó un inesperado mensaje de Álvaro Morales apoyando a Lionel Messi y la Selección Argentina por el escándalo en territorio brasilero.

¡A los hechos! No se había dando el pitazo inicial del partido por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y la tensión empezaba a crecer en el estadio Maracaná. Primero fueron los silbidos al himno argentino y luego los golpes por parte de la Policía.

Como uno de los contradictores más populares que tiene Leo Messi, Álvaro Morales, periodista de ESPN, está atento a todo lo que haga o deje de hacer el jugador de Inter Miami y la Selección Argentina. En esta ocasión, no iba a ser la excepción, pero la sorpresa iba a estar en su apoyo a Lionel y todos los argentinos agredidos en Brasil.

Morales venía de atacar a Messi y Argentina por la derrota 0 a 2 contra Uruguay en la fecha 5 de las Eliminatorias y tan picante fue el mensaje que publicó en X (Twitter) que les sacó en cara los cuatro mundiales de la FIFA que han ganado los uruguayos. Ahora, el periodista nacionalizado mexicano apeló a la razón y se puso del lado de Leo, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez y compañía.

Al ver los golpes sin piedad de la Policía de Brasil contra los hinchas argentinos, Lionel Messi y todos los jugadores de la Selección Argentina se acercaron a la tribuna de los hechos, intentaron calmar la situación, pero al ver que no paraba la agresión, Leo tomó la decisión de decirle a sus compañeros que se iban al vestuario. El clásico sudamericano pasaba a estar en suspenso y el mensaje Álvaro Morales estaba por llegar.

El firme mensaje de Álvaro Morales apoyando a Messi por el escándalo en Brasil

La Selección Argentina decidió regresar a la cancha del estadio Maracaná cuando había parado la agresión de la Policía hacia su hinchas, y mientras se disputaba el partido, llegó el firme mensaje de Álvaro Morales apoyando a Leo Messi y compañía: “‘Si te lo explico no lo entenderías’, dicen. La violencia y la imbecilidad no necesitan explicación”.

Lionel Messi no pudo terminar el partido en la victoria de Argentina vs. Brasil

Desde el primer tiempo sintió una molestia en la pierna derecha. Lionel Messi tuvo que pedir el cambio al minuto 33 del segundo tiempo y no pudo terminar el partido que la Selección Argentina le ganó a Brasil 0 a 1 con gol de Nicolás Otamendi. Leo jugó su último partido en el 2023, ya que no tiene más encuentros con Inter Miami porque no clasificaron a los Playoffs de la MLS. La pretemporada del jugador argentino iniciará el 10 de enero de 2024.