Ex nueve de la Selección de Italia e Inter declara depresión y pide ayuda en redes

Daniel Osvaldo contó que se encuentra transitando un difícil momento personal. El ex delantero de la Selección de Italia, Inter de Milán, Juventus y Boca Juniors, entre otros grandes clubes, publicó un video en sus cuentas oficiales de redes sociales, con el cual describió que padece de una depresión ”muy grande” y de adicción al ”alcohol y las drogas”.

”Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes”, relato Dani Stone, quien hasta hace unas semanas era pareja de Giannina Maradona, hija de Diego.

”Hago este video para hacer algunas confesiones. Creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado. No la estoy pasando bien. No sé si es un pedido de ayuda o si simplemente tengo necesidad de hablar. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión”, prosiguió Daniel Osvaldo.

El posteo tiene como hora de publicación las 5 de la mañana de Argentina del jueves 14 de marzo y el propio usuario, en Instagram, decidió cerrar los comentarios. Si bien el marco es preocupante, este suceso se añade a los últimos de Daniel Osvaldo quien mantuvo una vida mediática en Argentina desde su desembarco en Boca en el 2015.

La carrera de Daniel Osvaldo con paso por Inter, Juventus, Fiorentina y Roma, entre otros

Daniel Osvaldo desarrolló una carrera envidiable. Se formó en Huracán, club en el que debutó en la primera división en 2004 (B Nacional). Luego, en 2006 fue su primer arribo en Europa para vestir la camiseta de la Atalanta. De ahí en más pasó por: Lecce, Fiorentina, Bologna, Real Club Deportivo Espanyol, AS Roma, Southampton, Juventus, Inter de Milán, Boca Juniors, Porto y Banfield.

En cuanto a títulos, Dani Stone fue campeón de la Serie B en la temporada 2005/2006 con Atalanta, de la Serie A con la Juventus en la campaña 2013/2014, del Torneo de la Primera División de Argentina y de la Copa Argentina con Boca Juniors en 2015.

El paso de Daniel Osvaldo por la Selección de Italia

Daniel Osvaldo acumula 27 compromisos con diferentes divisiones de las Selección de Italia. Sumó un partido con el Sub 20 (fue campeón del Torneo Esperanzas de Toulon en 2008), ocho con el Sub 21, cuatro con el Sub 23 y 14 con el combinado mayor con el que marcó cuatro goles, consolidando un promedio de gol por partido de 0,29.