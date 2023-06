El Inter de Miami transita un momento sumamente particular. Porque puede ser el mejor y el peor de su -corta- historia a la vez. Es que por un lado, podría concretar el arribo de Lionel Messi a partir del segundo semestre del 2023, pero por el otro, está último cómodo en la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS.

Entonces: ¿Leo podría jugar en la segunda categoría del fútbol de los Estados Unidos si el que sería su próximo equipo no repunta en los resultados? La respuesta es no. Porque en la Major League Soccer, desde su creación en 1996, determinó que no hay ascensos ni descensos desde y hacia la United Soccer League Championship.

De hecho, cada tanto se pone en tela de juicio en el país norteamericano si esta regla limita la emotividad y el nivel de los elencos competidores y, a la vez, de los jugadores nativos. No obstante, desde la MLS insisten en remarcar que están convencidos en que su sistema, al diferenciarse de la gran mayoría de los torneos del mundo, es justamente se herramienta de seducción.

¿Cuál es la función de la USL Championship?

La Federación de Fútbol de los Estados Unidos reconocen a la Major League Soccer con la máxima categoría de su país. La división que vienen por detrás, como la United Soccer League Championship, tiene como principal objetivo formar jugadores para nutrir los equipos participantes de la MLS y la selección estadounidense.