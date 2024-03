Bayern Munich, Barcelona y Liverpool revelaron que buscarán entrenador para la próxima temporada casi a la par que la Roma hizo saber que cesaba, repentinamente, el ciclo de José Mourinho al frente del primer equipo. Por lo tanto, los rumores del mercado de transferencias no tardaron en ubicarlo tanto en el conjunto alemán como en el español e inglés.

Y para alimentar las especulaciones, el propio estratega remarcó una vez más que está deseoso de volver a trabajar cuanto antes. Lo hizo en una conversación que mantuvo con Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, en la que repitió insistentemente estar listo, incluso, para arrancar desde la temporada 2024/2025.

“Estoy preparado para empezar de nuevo. No necesito descansar ni pensar como suele pasar… Estoy preparado. Me siento fuerte y bien, estoy realmente preparado”, anunció José Mourinho que, de igual manera, advirtió que no se arrebatará frente a cualquier oferta que le arrimen: ”Pero no quiero tomar la decisión equivocada”.

En esa misma línea, el ex timonel del Manchester United, Chelsea, Tottenham, Real Madrid e Inter de Milán, entre otros, agregó: “Tengo que ser paciente. Mi objetivo es empezar de nuevo el próximo verano”.

Por otro lado, aprovechó la charla para tirarle un palito a la directiva de la Roma, con quien terminó en muy malos términos. “Estoy orgulloso de ser el único entrenador con dos finales europeas en los últimos dos años”, apuntó en alusión a la Conference League de la temporada 2021/2022 y a la Europa League de la campaña 2022/2023. Y remató: “Normalmente los mejores entrenadores entrenan a los mejores equipos con más posibilidades de llegar a la final… Fue algo especial”.

Los números de José Mourinho en la Roma

José Mourinho arribó a la Roma a mediados del 2021. En total, en el elenco de la capital italiana dirigió 138 encuentros entre competencias como la Serie A, Copa Italia, Conference League (campeón) y UEFA Europa League. Acumuló 68 triunfos, 30 empates y 40 derrotas.

El camino de José Mourinho en la conducción técnica

José Mourinho se inició en la conducción técnica en la temporada 2000/2001 en el Sporting Lisboa e Benfica. De ahí en más pasó por: Leira, Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United, Tottenham y Roma. Además, fue asistente de Bobby Robson, entre 1992 y 1997 en Sporting de Portugal, Porto y Barcelona, y de Louis Van Gaal, también en el elenco culé entre 1997 y 2000.