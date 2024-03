Las duras palabras de Francesco Totti sobre Paulo Dybala generaron revuelo tanto en la Roma como en Argentina. Es que el emblemático número 10 de la Loba y de la Selección de Italia resaltó las reiteradas lesiones que sufrió el delantero de la Scaloneta a lo largo del año pasado y en el inicio del 2024, con las cuales le esquiva a la regularidad en el once titular de Daniele De Rossi.

“Estamos hablando de un jugador top, pero en cuanto al futuro hay que entender qué quiere hacer el club y qué objetivos tiene para la próxima temporada. Si yo fuera entrenador, pensaría detenidamente qué hacer con un jugador que juega 15 partidos al año. Si me pongo un objetivo importante por cumplir y tengo a uno de los jugadores más importantes que está en el campo en un tercio de los partidos, me veo obligado a una reflexión”, comentó la leyenda del calcio en una entrevista con Betsson Sport.

Tales declaraciones ocasionaron el temblor en la Roma, que si bien tiene un buen concepto de Paulo Dybala, Francesco Totti siempre es una voz escuchada (además, esta cuestión viene de la mano con la particular cláusula de rescisión de 13 millones de euros que la Joya tiene para equipos no italianos, lo que lo ubica como una posible transferencia para el mercado del verano europeo que se aproxima).

Pero al mismo tiempo provocaron que en la Argentina también se empiece a ver que es un futbolista con el que, por momentos, no se sabe si se lo puede tener en cuenta. Así fue durante el 2023 con el combinado campeón del mundo, con el que Dybala apareció solo en los amistosos con Panamá y Curazao el 24 y 29 de marzo.

Es decir, el ex Instituto, Palermo y Juventus, hace un año que no se puede presentar con la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Se perdió la gira por China de junio (enfrentó a Indonesia y Australia) y, por diferentes molestias, los primeros seis partidos de las Eliminatorias Sudamericanas vs. Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay y Brasil.

Paulo Dybala tampoco pudo ser convocado por Lionel Scaloni para los duelos con El Salvador y Costa Rica

Paulo Dybala no pudo ser incluido por Lionel Scaloni en la lista de convocados de la Selección Argentina para la fecha FIFA de marzo por una dolencia en el aductor, lesión que en la previa de la citación lo marginó tanto del choque de vuelta de los Octavos de Final de la Europa League con el Brighton el pasado jueves 14 de marzo como del encuentro con el Sassuolo por la jornada 29 de la Serie A del domingo 17.

Paulo Dybala, duda para ser parte de la Selección Argentina que defenderá el título en la Copa América de Estados Unidos

Con este antecedente lleno de contratiempos físicos, Paulo Dybala, hoy, es duda para ser parte del seleccionado argentino que defenderá el título de campeón de América en los Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio. Por eso, Lionel Scaloni prueba otras alternativas en el ataque como Alejandro Garnacho (detrás aparecen otras opciones como Lucas Beltrán, que fue citado para las Eliminatorias y forma parte de los jugadores que desean llevar a los Juegos Olímpicos, y Valentín Castellanos, que está en la órbita de variantes, aunque aún no fue citado).