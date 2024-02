De entrada, sabía que podía ser el último Mundial que iba a jugar con la Selección Argentina y decidió disfrutarlo y vivirlo de otra manera. Lionel Messi reveló más detalles de la consagración en Qatar 2022 en la nueva serie de Apple TV y unas de las confesiones que más llamó la atención fue el inesperado elogio a Louis van Gaal.

Estos dos referentes del fútbol tuvieron su historia y fue más que picante. Todo empezó en la previa al partido entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2022. Van Gaal empezó a calentar el encuentro hablando de la poca ayuda defensiva que Leo Messi le da a su equipo cuando no tienen el balón. ¡Oh, oh!

“Por supuesto que Messi es su jugador más peligroso y creativo. Por otra parte, hay que decir que no participa mucho en el juego cuando el adversario tiene la pelota. Ahí está nuestra oportunidad (…) Tenemos una cuenta pendiente con Argentina por lo que pasó hace dos Mundiales (Brasil 2014). En esa semifinal Messi no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha“, dijo Louis van Gaal y la respuesta del capitán de la Selección Argentina no se iba hacer esperar.

Luego de marcar el segundo gol del partido tras un tiro penal, Lionel Messi se plantó en frente del banco de suplentes de los Países Bajos, se puso las manos en las orejas e hizo el símbolo del Topo Gigio en frente de Van Gaal por lo que había dicho de su juego a la hora de defender. La polémica se instaló y lo mejor estaba por venir.

Cuando parecía que la Selección Argentina tenía asegurada la victoria, llegaron dos goles inesperados que enviaron el partido a tiempo suplementario y luego a la definición por penales. Wout Weghorst anotó de cabeza al minuto 38 del segundo tiempo y luego puso el 2 a 2 a los once minutos de adición tras una jugada de pelota quieta preparada que tuvo el sello del trabajo táctico de Louis van Gaal. Por esta acción llegaría el inesperado elogio de Leo Messi.

Messi sorprendió y elogió a Van Gaal tras la polémica con Argentina en Qatar

Apple TV estrenó la serie ‘El Mundial de Messi: el ascenso de una leyenda’, y cuando apareció Leo hablando de aquella victoria de Argentina contra Países Bajos por penales en Qatar 2022, llegó el elogio a Van Gaal y la jugada que diseñó para el empate: “Salió una falta cerquita del arco y que, la verdad, que hicieron una jugada impresionante, el cual ninguno esperábamos eso. Nos terminan empatando en el último segundo, porque ya estaba el partido terminado”.

De arrepentirse del Topo Gigio a recibir una grave acusación por parte de Van Gaal

Lionel Messi se arrepintió en más de una ocasión por el festejo como Topo Gigio al decir que “uno reacciona cómo reacciona, pero no estaba nada pensado. No me gusta dejar esa imagen, son cosas que pasan”, pero la otra parte siguió encendiendo la polémica. Louis van Gaal dijo en septiembre de 2023 que “cuando ves cómo Argentina mete los goles y cómo nosotros metemos los goles y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron la línea y no fueron penalizados, creo que todo es premeditado. Me refiero a todo lo que digo. ¿Qué Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí“.

