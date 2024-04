Tiempos revueltos para un Manchester United que tras el empate ante Liverpool ya prepara su siguiente batalla en la Premier League. Los hombres de Erik Ten Hag se alistan para visitar Bournemouth en una final por soñar con las plazas europeas. A lo largo de las últimas horas Alejandro Garnacho se ha llevado críticas de una leyenda del club que luego fueron borradas en las redes sociales. ¿Qué pasó?

Fueron otros los tiempos buenos para una entidad en horas bajas y que busca volver a su mejor versión. Son ya muchos los años sin títulos de Premier, sin pelear en la Champions y viendo a los vecinos de la ciudad consagrarse por todo lo alto. Paul Scholes, leyenda del mejor Manchester United de todos los tiempos, cuestiona a Erik Ten Hag y a jugadores como Alejandro Garnacho o Kobbie Mainoo. Luego lo borraría de sus redes como indica The Sun.

“No te preocupes por los gorros y los guantes. De ninguna manera puedes entrenar adecuadamente con la capucha puesta…Los estándares empiezan en el campo de entrenamiento… ¡Adiós!”, palabras del mítico volante de los Red Devils al ver al joven centrocampista y a Garnacho en Carrington con capuchas durante la lluvia en el recinto. A lo largo del último mes se ha despachado en más de una ocasión contra Ten Hag.

Incluso no descarta un nuevo DT para Old Trafford a corto plazo: “Lo que estamos viendo está a un millón de millas de distancia de un equipo que debería ser un desafío para la liga. Cada temporada está muy lejos…No me sorprendería que ahora estuvieran buscando un nuevo entrenador. No digo que sea la decisión correcta, pero repito que no me sorprendería”.

Minutos más tarde de cuestionar la vestimenta del internacional argentino, Scholes borraría la publicación en esas imágenes desveladas por Manchester United de su último entrenamiento. El extremo de Ten Hag o Lionel Scaloni, el último en pagar una ráfaga de cuestionamientos a un gigante que marcha sexto en Premier y a 11 puntos de las plazas de Champions League. Le restan 7 finales para buscar un milagro en todos los sentidos.

Garnacho y sus números de la temporada

Un total de 9 goles y 4 asistencias en 41 partidos acumula hasta aquí Alejandro. Hablamos del año donde más minutos ha gozado puertas adentro de una entidad donde Ten Hag le ha dado confianza desde el primer día. El título de Carabao ganado en Wembley por el 2023 y ante Newcastle supone su único trofeo a nivel de Manchester United desde aquel debut en la temporada 2021/2022. Pronto buscará la final de la FA Cup ante Chelsea o City.

Scholes, el corazón del United

Hablamos de un mito en todos los sentidos. También de un One Club Man que bajo el brazo de Sir Alex Ferguson puso al Manchester United en lo más alto del planeta. Desde 1993 hasta el 2013 firmó 786 partidos, 169 goles y un total de 29 títulos con los Red Devils. Para muchos hablamos del mejor volante en la historia moderna de la entidad.