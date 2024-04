Valencia y LaLiga disfrutan de un jugador cuyo presente no solo ilusiona puertas adentro de Mestalla. Cristhian Mosquera ha sido carne de diversos rumores en relación con su futuro en el mundo de selecciones y donde tanto Colombia como España tienen opciones de convocarle de cara a los próximos años. Esto llega a BOLAVIP antes de una decisión que tarde o temprano será definitiva. Atentos.

Cristhian Mosquera supone uno de esos hijos de suramericanos en el viejo mundo que pueden optar a varias nacionalidades. Nacido en Alicante por el 2004, el hispano-colombiano se ha erigido como una de las grandes promesas del Valencia en medio de una transición en el conjunto Ché donde se ha convertido en un pilar para Pipo Baraja. 37 partidos en Mestalla, casi el 87% de los minutos jugados y un valor de mercado que llega ya a los 15 millones de euros. Su 1.91 metros y contrato hasta el 2026 no son el único punto de debate en España por estas fechas.

Durante la última Fecha FIFA hubo diversos rumores alrededor de la elección de Mosquera. Hasta aquí el jugador ha sido habitual en las inferiores de España mientras la posibilidad de un llamado por parte de Néstor Lorenzo en Colombia ganaba peso en diversos portales. Confirman a BOLAVIP fuentes cercanas a la trama que nadie de la Tricolor habló con el joven o su entorno para dicha ventana. Si hubo charlas para el último Mundial Sub-20 en Argentina, pero la cosa quedó ahí.

¿Por qué? Aseguran a nuestros medios que no hay tema Cristhian Mosquera-Colombia. Confirman a BOLAVIP que la única federación que se ha comunicado con el jugador o su entorno ha sido la española. Una selección donde ha sido parte desde los 15 años y donde tampoco hasta aquí ha llegado la llamada de la mayor. El zaguero no se cierra puertas, pero hasta aquí lo único cierto es que desde Bogotá o Barranquilla no se ha movido ficha pensando en su ‘fichaje’ de cara al futuro.

Cristhian Mosquera fue en marzo con la Sub-21 de La Roja. Un lugar habitual en el último tiempo para el defensor del Valencia y donde veremos si puede cerrarse su presencia en los Juegos Olímpicos de París. Ni a España o a Colombia parecen sobrarles zagueros jóvenes de cara al futuro pero de momento, solo desde Las Rozas en Madrid han movido ficha. Confirman a BOLAVIP que desde la previa del último Mundial sub-20, el jugador no tiene entendido que el combinado cafetero haya trabajado en su incorporación a las filas de Néstor Lorenzo.

En boca de los grandes

MARCA hablaba semanas atrás de un seguimiento por parte de Atlético de Madrid. Aseguran a BOLAVIP que hojas de vida como las de Cristhian Mosquera se hacen interesantes para clubes que ya piensan en la siguiente temporada. De momento solo se piensa en un final de temporada donde se lucha por llevar a Valencia a Europa varios años después.

Elogios públicos de España

“Se lo ha ganado, lleva muchos partidos jugando como titular, a un nivel muy alto…Está comprometido con nosotros…Tiene pasaporte español, son seleccionables y quieren venir con nosotros”, palabras de Santi Denia como DT de la Sub-21 de España. Ahí Mosquera lleva 24 partidos y como lleva a BOLAVIP, de momento no se ha dado nada para pensar en un futuro en clave selección Colombia.