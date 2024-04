Esta semana se definen los cuatro clasificados a la Semifinal (ida 30 de abril y 1ero de mayo y vuelta entre el 7 y 8 de mayo) de la UEFA Champions League. El martes 16 a las 21:00 horas CET Borussia Dortmund recibe al Atlético de Madrid mientras que el Barcelona será local frente al PSG. En tanto que el miércoles a la misma hora será el turno del Manchester City como anfitrión del Real Madrid y del Bayern Munich que albergará en el Allianz Arena su encuentro con el Arsenal.

Para tales citas, algunos jugadores destacados, por lesión o por sanción, no podrán decir presente. De los primeros cruces mencionados, resalta Samuel Lino, quien a pesar de marcar en el Estadio Metropolitano, Diego Simeone, obligatoriamente, prescindirá de él dado que debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones. ¿Y su rival de turno? Podría perder a Sébastien Haller, el autor del descuento, por un golpe recibido vs. Borussia Monchengladbach.

Por su parte, el Barcelona de Xavi Hernández, también por amontonamiento de tarjetas amarillas, tendrá que dejar afuera de la nómina de convocados a Sergi Roberto y a Andreas Christensen. Además, Gavi, tal como sucede desde noviembre, no podrá ser tenido en cuenta a causa de la larga recuperación que viene encarando por la rotura de ligamentos.

En el caso del París Saint-Germain, para este martes en el Estadio Olímpico de Montjuic, a diferencia del choque en el Parque de los Príncipes, Luis Enrique tendrá a disposición a Achraf Hakimi (ya cumplió con la pena de un compromiso) y a Nordi Mukiele (recuperado del golpe que sufrió en el rostro en el partido con el Clermont por la Ligue 1).

En cuanto al Real Madrid, su principal baja es Aurélien Tchouaméni, amonestado por una infracción a Jack Grealish a segundos de comenzado el juego de la semana pasada en el Santiago Bernabéu. El francés, así, se suma a Thibaut Courtois y David Alaba, estos dos por lesión, entre las grandes ausencias del elenco de Carlo Ancelotti en su visita al Etihad Stadium.

Manchester City, para el segundo partido con el Real Madrid, con las mismas dudas con las que llegó a la ida en el Santiago Bernabéu

Capítulo aparte para el Manchester City de Pep Guardiola que hasta el miércoles mantendrá las mismas dudas con las que llegó al primer cotejo de la serie con el Merengue. Ederson y Kyle Walker, si bien serían parte de los citados, todavía no están confirmados para regresar a la formación titular. Nathan Aké, descartado -volvería para una hipotética semifinal de ida-, en tanto que Kevin De Bruyne, quien superó sus complicaciones estomacales, ya está listo para ser desde la partida.

Bayern Munich, el más perjudicado con las ausencias de los equipos que integran los Cuartos de Final de la UEFA Champions League

Thomas Tuchel no podrá contar con dos de sus titulares indiscutidos en el Bayern Munich. Uno es Alphonso Davies que debe cumplir la fecha de suspensión, también por cúmulo de tarjetas amarillas. El otro es Kingsley Coman que por una molestia muscular padecida vs. Colonia este fin de semana por la Bundesliga, no solo quedó apartado de la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League con el Arsenal, sino también del resto de la temporada. Es más, la situación llegó a tal punto que Didier Deschamps duda en contar con él para la Euro de Alemania.

La contracara es el elenco de Mikel Arteta que se presentará con todos sus saldos, aunque anímicamente no están de la mejor manera luego de caer 2 a 0 con el Aston Villa este domingo, cediendo así la punta de la tabla de posiciones de la Premier League al Manchester City a tan solo 6 fechas del final.