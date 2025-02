El mejor futbolista de la historia para Sebastián Abreu: “A su lado tendría 800 goles”

Washington Sebastián Abreu Gallo es sinónimo de vigencia, de uno de los goles más conocido en una tanda de penaltis de la Copa del Mundo y de haber jugado ante algunos de los mayores genios de este juego. El actual DT de Dorados de Sinaloa, que coincidió en el césped con figuras de la talla de Diego Armando Maradona o Lionel Messi, siempre se ha mostrado tajante alrededor de quien es el GOAT de este juego.

Diferentes declaraciones a lo largo de la última década componen el relato del Loco. Hablamos del último futbolista en activo que jugó con Maradona, de un rival cercano a la Argentina de Messi que no ganaba títulos y de un trotamundos que vio todo tipo de estilos como protagonistas sobre el césped. Desde 2015 pueden encontrarse fragmentos de entrevistas de Abreu poniendo al actual crack del Inter Miami como el más completo que ha visto en la élite tantos años. Eso sí, el único que se llevó su slogan del mejor de la historia es Maradona: “El mejor de todos los tiempos”.

“Si yo hubiera jugado al lado de Messi, llevaría 800 goles en este momento. Pero llevo 400 goles y seguramente me pase…A Messi primero hay que disfrutarlo y luego hay que carnearlo…Primero hay que disfrutar de enfrentar al mejor jugador del mundo…¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. Está fácil esa. No hay mucha complicación”, reflexiones del Loco a lo largo de una carrera que no olvidemos, tuvo choques oficiales ante Maradona en la década de los años 90 y por supuesto enfrentamientos ante Leo en Eliminatorias como la Copa América. No duda quien es el 1.

Incluso criticando a la actual Albiceleste de Lionel Scaloni asegura que es así. Abreu se sumaba a Diego Lugano en 2023 hablando de un combinado argentino favorecido en Qatar 2022. Más allá de la polémica, dejó en claro que Messi consagró ahí un legado que salvo un milagro, no volverá a ser si quiera rozado: “Por diferentes motivos, sea por la presión o relevancia que genera, o la importancia de los jugadores, pasaba. No vamos a ser hipócritas, uno ganó títulos sabiendo que tenía un plus, llámenlo tener hinchada a favor o presión mediática, y jugábamos con eso”.

Messi y Maradona, los más elogiados por Abreu en su carrera: GETTY

Hablamos de un delantero uruguayo en activo desde 1994 hasta el 2021. Pese a coincidir en el césped con figuras como Maradona, Raúl González Blanco, Neymar, Clarence Seedorf, Diego Forlán o Luis Suárez, el Loco no duda que Messi ha quedado en un lugar de privilegio donde pocos activos (solo pone a Maradona en dicha órbita) en la historia de este juego pueden optar a llegar algún día. A sus 48 años y en medio de una carrera como DT que da sus primeros pasos, Washington Sebastián señala al nacido en Rosario como el GOAT del deporte rey.

Abreu, un devoto de Maradona

Sus fotos en la previa de un San Lorenzo vs. Boca, en asados o incluso tras el retiro del 10 en el ya viejo Showbol son el reflejo de una amistad que trascendió el Rio De La Plata. Tras el fallecimiento de Diego allá por el 2020, Abreu fue uno de los primeros en homenajear la figura de un personaje al que considera irrepetible: “Siempre te recordaré de la mejor manera Diego, dentro y fuera de la cancha. Descansa en paz. El mejor de todos los tiempos”.

Los números del Loco Abreu

787 partidos, 404 goles, 88 asistencias, 11 títulos en clubes y hasta 31 camisetas defendidas. Defensor Sporting (Uruguay), San Lorenzo (Argentina), Deportivo La Coruña (España), Gremio (Brasil), Tecos (México), Nacional (Uruguay), Cruz Azul (México), CF América (México), Dorados de Sinaloa (México), Monterrey (México), San Luis FC (México), Tigres (México) River Plate (Argentina), Beitar Jerusalén (Israel), Real Sociedad (España), Aris Salónica (Grecia), Botafogo (Brasil), Figueirense FC (Brasil), Rosario Central (Argentina), SD Aucas (Ecuador), Club Sol de América (Paraguay), Santa Tecla (El Salvador), Bangu-RJ (Brasil), Central Español (Uruguay), Puerto Montt (Chile), Audax Italiano (Chile), Magallanes CF (Chile), Rio Branco AC (Brasil), Boston River (Uruguay), Athletic Club (Brasil), Sud América (Uruguay) y Olimpia Minas, un camino de récord para el Loco.

