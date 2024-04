“La oferta de renovación ha expirado”, declaraba jornadas atrás Ángel Haro como presidente de Real Betis. Guido Rodríguez sigue dando de que hablar en una ciudad de Sevilla donde su futuro pasa por Europa. El argentino termina contrato y hay deseos por renovarle. Los millones de UEFA serán vitales a la hora de entender como termina la saga en unas semanas. No es el único miembro de la ‘Scaloneta’ en LaLiga que puede cambiar de aires.

El ex River Plate sigue contando para Betis. Es la información de AS en esta mañana por Sevilla. BOLAVIP ha podido confirmar la importancia que tiene Guido para la entidad y como no todo se encuentra dicho pensando en su futuro. Hay indecisión de cara a las ofertas que podría tener el jugador en caso de dejar el Benito Villamarín, así como un ítem clave para que todo encaje. Los millones de los torneos UEFA no solo pesarán en su futuro, sino puede que en otros como el de Isco o Fekir.

Real Betis asume el momento más bajo de la temporada. Desde el club confirman a BOLAVIP la desazón por cuatro derrotas seguidas en LaLiga. Caer ante Atlético de Madrid, Villarreal, Rayo Vallecano o Girona vale para ser séptimo en la tabla y a 16 puntos de la Champions con 24 por jugarse. ¿La Europa League? A 14 pero puede que menos si Athletic Club de Bilbao vence a Mallorca en la final del sábado. Los verdiblancos necesitan el dinero de los torneos UEFA para la próxima campaña. No solo para nutrir su proyecto, sino por encima de todo para no perder a varias fichas claves con las que ahora mismo cuenta Manuel Pellegrini.

AS marcaba horas atrás que sin el dinero de UEFA habrá que hacer alguna venta importante en Real Betis. Aparecen nombres como Fekir, incluso como Isco y en medio contratos que terminan sin saber si habrá cash para nuevos acuerdos. No solo a Guido Rodríguez le pasa esto. Juan Miranda, Claudio Bravo, Marc Roca o Marc Bartra tienen el mismo destino. ¿Qué necesitan los de Pellegrini para meterse en Europa y tener dinero extra pensando en contratos como el del ex River?

Europa League o Conference es el objetivo. La Champions es una utopía que ya se asume así por Sevilla. Athletic Club de Bilbao, quinto en LaLiga (puesto de Europa League), puede bajar este una casilla más si vence a Mallorca el sábado por la final de la Copa del Rey. En este contexto Real Sociedad sería equipo del segundo torneo de UEFA y Betis, uno de la Conference League. En caso que de los bermellones de Javier Aguirre ganen en La Cartuja, la cosa se complica. Valencia, Osasuna, Villarreal, Getafe y Las Palmas, a solo 5 puntos del equipo de Guido cuando quedan 8 fechas.

Un rol más allá del césped

Se define al jugador argentino como una pieza clave del vestuario del Betis. Uno que ha perdido a líderes como Sergio Canales, Borja Iglesias, Andrés Guardado o Joaquín en los últimos meses. AS apunta que la posibilidad de que siga en Sevilla no puede descartarse, así como que UEFA y sus millones serán vitales para soñar con ello. Por Sevilla, como ha podido confirmar BOLAVIP, cuentan con que el jugador ya tiene algunos sondeos de otros clubes de LaLiga encima. También afirman que es un embajador de la entidad y que su importancia supera el césped cada 7 o 10 días.

No es el único que puede cambiar de escudo

Si miramos la última lista de Lionel Scaloni vemos como Guido no es el único activo de la Albiceleste en LaLiga que puede tener nuevo destino en verano. Nico Tagliafico interesa al Betis, Germán Pezzella suena en River y los Nahuel Molina-Rodrigo De Paul luchan por entrar en la próxima Champions vía LaLiga para evitar salidas en Atlético de Madrid. Se viene un mercado donde la Scaloneta apunta a ser protagonista.