Mbappé y Luis Enrique, una relación insostenible: "No me importa..."

“Kylian Mbappé se encuentra cada vez más cerca del Real Madrid”. Es lo que se dice por la prensa francesa desde hace días y horas después del último Clásico del delantero en la Ligue 1. Sus reacciones en redes sociales tras salir del choque ante Marsella con más de 20 minutos de partido por delante, la mejor muestra para entender lo que se viene en el final de su paso por PSG de Luis Enrique. Relación insostenible y donde la Champions League mantiene todo con vida.

El delantero volvió a no completar un partido de Ligue 1 con PSG. Algo ya habitual desde que el club anunciase con un comunicado oficioso que su estrella deja Francia. Son ya 7 los duelos oficiales donde Kylian Lotin no juega 90 minutos en un torneo definido a favor de los de Luis Enrique. Su reacción a lo ocurrido en el Velódromo, con publicaciones de Instagram incluidas, deja conclusiones de peso en palabras de su entrenador. Barcelona se acerca en el horizonte.

“Es la misma música todas las semanas, es agotador. Soy entrenador, tomo decisiones todos los días. Seguiré haciéndolo hasta mi último día en París. Siempre trato de encontrar la mejor solución para el equipo. Si no entiendes mis decisiones, no me importa”, palabras del entrenador español en rueda de prensa. No es la primera vez que ocurre, tampoco la última y en medio aparece una tensión que se corta sola en el Parque de Los Príncipes.

El gesto de Mbappé fue tajante. Caras largas, foto con la cinta capitán cayendo en sus redes sociales y una realidad que se mantendrá hasta el final de la Ligue 1. ¿Por qué? Se arma la base de un proyecto que por primera vez desde el 2017 sin su presencia. En Champions por supuesto, nadie espera que Kylian no juegue cada segundo pensando en la final de Wembley. Luis Enrique, quien ya sentase a Lionel Messi en su día por Barcelona, muestra puño de hierro para manejar una entidad que en Francia ya gana y vive sin su ícono.

“No he escuchado nada al respecto”, declaraba Luis Enrique sobre la imagen en redes sociales, no confirmada por ningún medio, donde Mbappé le habría insultado en el momento de la sustitución. Así se viven los últimos meses de Kylian por un PSG donde su entrenador hablaba en la previa de la victoria por 0-2 en Marsella de una esperanza de verle cambiar su decisión alrededor del 1 de julio del 2024. Se acerca Barcelona y la Champions donde la era Galáctica del club buscará el último torneo que le falta.

Los números de Mbappé en París

Hablamos ya del máximo anotador en la historia del club. 250 tantos, 106 asistencias y 14 títulos en 297 batallas, sus registros en una entidad que desde el 1 de julio del 2024 termina la época más ambiciosa en cuanto a nombres se refiere. De momento no hay reemplazos oficiales para Kylian Mbappé en la capital francesa.

¿Una Bota de Oro sin jugar?

Todo apunta a que esta política de dosificación mientras PSG juegue Champions se mantiene hasta el final. Mbappé es ahora mismo el máximo anotador de la temporada en Francia con 24 tantos. Le sigue Jonathan David con 15 y ya un par de encuentros más sobre el delantero de PSG. Quedarse con el premio jugando apenas el 60% de los minutos que quedan del curso en la Ligue 1, otra curiosa consecuencia de lo que se vive en el Parque de Los Príncipes por estas fechas.