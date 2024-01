Mensaje para Beckham e Inter Miami: Lo que Scaloni no le hará a Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi tomó una decisión en su carrera para salirse de los focos de atención y presión del fútbol europeo. Con su llegada a Inter Miami, se instaló la narrativa que el retiro iba a estar cada vez más cerca y, por ende, esto traería consecuencias en la Selección Argentina. ¿Qué piensa al respecto Lionel Scaloni?

La primera temporada de Messi lo tuvo con un título de tres posibles. Leo empezó a toda máquina, anotó 10 goles en siete partidos y fue el goleador y jugador más valioso en el campeonato que ganaron en la Leagues Cup 2023. Empezaron las convocatorias de Leo a la Selección Argentina y fue inevitable que llegaran consecuencias para Inter Miami.

Entre una lesión en el músculo posterior derecho, un descanso programado y tres convocatorias para disputar las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Leo Messi se perdió con Inter Miami la final de la US Open Cup y seis partidos de la MLS 2023. La importancia que el ’10’ le da a la Selección está más que clara en Inter Miami.

“Evidentemente si él está bien en el club va a estar bien para la selección. El compromiso que tiene Leo con la selección (Argentina) está fuera de discusión y era algo que nosotros, el club, reconocía de antemano“, dijo Gerardo ‘El Tata’ Martino el 3 de octubre de 2023. Con este contexto, David Beckham y todo Inter Miami no recibirán de mala manera el mensaje que les envió Lionel Scaloni.

El entrenador de la Selección Argentina le concedió una entrevista al medio Sky Sport, de Italia, y luego de responder que sí seguirá en su cargo al decir que “siempre dije que necesitaba un momento para pensar y saber qué hacer. Eso (su declaración post Brasil) no fue una despedida ni nada, estaba pensando cómo continuar la Selección Argentina. Es momento de darle espacio a los jóvenes que para nosotros es importante. Ha sido un momento de reflexión”; el entrenador habló sobre lo que no le hará a Messi en la Albiceleste y le envió un mensaje a Inter Miami y a Beckham.

Lionel Scaloni le dijo a Sky Sport que “Leo seguirá hasta que diga lo contrario. Yo no seré el que diga que no venga más. Creo que seguirá sobre todo porque es feliz en el campo de fútbol. Realmente es él jugando con la pelota, tiene que seguir hasta que no pueda hacerlo, porque después será difícil”. El mensaje está más que claro para David Beckham e Inter Miami: Messi seguirá jugando en la Selección Argentina hasta cuando él quiera, así signifique que se pierda partidos con el equipo norteamericano.

Así ve Lionel Scaloni a Leo Messi en Inter Miami

Desde que se puso la camiseta número ’10’ de Inter Miami es otro. Lionel Messi confesó que no la pasó nada bien en los dos años que jugó en el París-Saint Germain, pero ahora vive otra realidad, y quién mejor que Scaloni para hacerlo público. “Creo que todavía quiere jugar, especialmente porque es feliz jugando al fútbol, ​​es feliz allí en Miami y siempre decimos que debe seguir jugando hasta que ya no pueda hacerlo”, le contó el DT de la Selección Argentina sobre Leo a Sky Sport.