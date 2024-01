La idea de ver a Lionel Messi en lo más alto del fútbol de Estados Unidos, al parecer, no le agrada a todo el mundo. Una leyenda de la Selección de USA se animó a hablar de lo que pasaría si Leo llega a ser campeón de la MLS y no contento con eso le envió un firme mensaje a los rivales del jugador argentino para que le ganen a Inter Miami.

¡De todo y para todos! Alexi Lalas ha sido la cara más visible de los exfutbolistas que no están de acuerdo con todo lo que ha llevado el efecto de Leo Messi en Inter Miami y Estados Unidos. Todo empezó cuando el exmundialista mostró su enojo por el apoyo que le dio Don Garber, comisionado de la MLS, al descanso que el equipo de David Beckham le daba a Lionel sin confirmar que estaba lesionado.

Mientras que Garber dijo en septiembre de 2023 “que el jugador que no juega para descansar es algo que yo, como comisionado de la liga, si eso es lo mejor para él desde la perspectiva de salud y seguridad, lo apoyaré“, Lalas estalló en su podcast ‘Estado de la Unión‘ diciendo que “eso es un poco falso, un poco simplista y un poco ingenuo cuando se trata de la Major League Soccer“. Un segundo capítulo del exjugador norteamericano hablando con polémica sobre el ’10’ argentino iba a llegar en 2024.

Con la experiencia de jugar 96 partidos con la Selección de Estados Unidos, incluyendo cuatro en el Mundial de 1994, Alexi Lalas decidió analizar lo que pasaría si Lionel Messi e Inter Miami salen campeones de la Copa MLS 2024. Estaría dispuesto a aceptar lo que pase, pero no lo ve con mucho agrado. ¡Y eso no sería lo más picante!

“Si el Inter Miami gana la Copa MLS 2024 con Messi y sabes que tiene un elenco de estrellas, piensa que la publicidad y la atención no solo a nivel nacional sino internacional que obtendría van a decir que es porque la liga no es buena y simplemente entró y les limpió la cara a todos con estos jugadores. Algunos de los cuales están más allá de su límite y han pasado su mejor momento, por lo que no hay equilibrio. Sin embargo, lo aceptaría”, empezó diciendo Lalas en el podcast ‘Estado de la Unión‘.

Leyenda de USA les envió un firme mensaje a los rivales de Messi

Luego de afirmar que la MLS quedaría mal parada si Leo Messi sale campeón en el 2024, Alexi Lalas no se guardó nada y les envió un firme mensaje a los rivales del jugador argentino para que le ganen a Inter Miami: “Si estuviera en otros equipos quiero vencer a Miami y quiero vencer a Inter Miami específicamente porque tienen a Messi, porque reciben toda esa atención y quiero asegurarme de que envíen un mensaje. Un mensaje de que todo el dinero, toda la atención, la fama y todo ese tipo de cosas están muy bien, pero cuando suena ese silbato es un tipo diferente de situación”.

El torneo que Lionel Messi no podrá ganar con Inter Miami en el 2024

A priori, Inter Miami tenía la posibilidad de ganar cuatro títulos en el 2024 de la mano de Lionel Messi: MLS, Leagues Cup, US Open Cup y Copa de Campeones Concacaf. Sin embargo, la liga de Estados Unidos dispuso que los equipos disputen la edición 2024 de la US Open Cup con sus clubes filiales de la división MLS NEXT Pro. Este es el título que Leo no podrá ganar con el equipo rosa, y eso que venían de jugar la final en 2023.