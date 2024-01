El debate por saber quién es mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvió a ser uno de los temas principales de los portales deportivos por los recientes premios que ganaron ambas leyendas. Una de las opiniones más polémicas al respecto la dio uno de los mejores amigos de CR7 con un firme mensaje para la FIFA por el último premio que ganó el jugador argentino.

¡Oh, oh! Edu Aguirre, periodista español del programa El Chiringuito de Jugones, fue construyendo la amistad con Cristiano poco a poco en cada zona mixta, entrenamiento y partido del Real Madrid. La cercanía llegó al punto que el comunicador ha estado en los cumpleaños del delantero portugués y ha compartido en varias ocasiones las vacaciones de CR7. Era de esperarse que no fuera seguidor de Leo Messi.

Aguirre venía de generar polémica mediática en torno a Messi tras acusarlo de intentar humillar a Rodrygo durante el picante cruce que se dio antes y durante la victoria de la Selección Argentina contra Brasil por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Luego de decir que “cuando Messi increpa a Rodrygo, él otro va a increparlo más. Me parece un intento de humillación de Messi y el amigo suyo que tiene ahí, De Paul”, Edu Aguirre volvió a salir en un video publicado por la cuenta de Instagram de El Chiringuito hablando sobre la comparación entre Cristiano Ronaldo y el jugador argentino. Además, también reveló el estado de Leo tras ganar el premio al Mejor Jugador en The Best 2023. ¿Tendrá razón el palito contra la FIFA?

“Marca la diferencia, da igual a la liga que vaya, los entrenadores que tenga. Da igual el equipo que tenga, los compañeros. Él marca la diferencia. Máximo goleador en la historia del fútbol, casi 39 años y sigue tapando bocas. No necesita rodearse de sus amigos”, empezó diciendo Aguirre sobre Cristiano Ronaldo antes de la revelación sobre Lionel Messi.

Amigo de Cristiano reveló el estado de Messi por ganar el premio The Best

En este caso, apeló a la lógica. Leo Messi ganó el premio al Mejor Jugador The Best 2023 en los galardones que entrega la FIFA, pero no tuvo reacción alguna. ¿El motivo? Edu Aguirre reveló el estado del jugador argentino que habría llevado a este silencio: “Por ahí hay otros que van ganando The Best. ¿Por qué? Por no hacer nada. Por una liga francesa y una copa en la MLS. ¿Sabes lo que pasa? Que al propio Messi le da vergüenza. No ha mandado un video, no ha puesto nada en redes sociales, no está orgulloso del The Best. ¡Por favor, no lo defiendan más!”.

La gran diferencia entre Cristiano Ronaldo y Messi para un hater del jugador argentino

Declarado como uno de los haters más populares de Messi en el mundo del fútbol, Edu Aguirre terminó la polémica opinión sobre la victoria de Leo en The Best 2023 con la gran diferencia entre Cristiano Ronaldo y el capitán de Inter Miami y la Selección Argentina: “Cristiano va a Arabia y a Arabia van los mejores jugadores del mundo. Messi va a Estados Unidos y a Estados Unidos van sus amiguitos (Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba). Basta ya, no hay debate. Se acabó”.