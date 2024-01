La pretemporada de Inter Miami en el 2024 no da respiro y en el horizonte se vienen dos partidos amistosos en Arabia Saudita por la Copa Riyadh Season. Cuando todo apuntaba a que se iba a dar otro duelo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, la presencia del delantero portugués está en serias dudas por una lesión, así que el equipo norteamericano ya tomó una primera decisión con Leo ante este panorama.

Cristiano estaba junto a todo el equipo del Al-Nassr en China para jugar dos partidos amistosos contra Shanghai Shenhua y Zhejiang Pro el miércoles 24 y domingo 28 de enero, respectivamente. No obstante, se tomó la decisión de aplazar los encuentros por una razón principal: Ronaldo confirmó que está lesionado.

“Para mi hoy (23 de enero) es un día triste. Quiero pedir perdón a los aficionados chinos, especialmente en Shenzhen, porque como sabes, en el fútbol hay cosas que no se pueden controlar. Llevo jugando 22 años y no he sido un jugador con demasiadas lesiones. Así que estoy muy triste, porque Al-Nassr y yo venimos aquí a China para disfrutar de la gira”, dijo Cristiano Ronaldo para confirmar que está lesionado.

De acuerdo al portal Arabic Sports (Deportes), Cristiano tiene una lesión en una de sus pantorrillas que, como mínimo, le da para un periodo de incapacidad de dos semanas. Los tiempos de recuperación están al límite para verlo jugar contra Lionel Messi e Inter Miami el jueves primero de febrero a partir de las 13:00 ET (15:00 ARG).

Inter Miami continúa la gira de partidos amistosos que lo hará recorrer 37.250 kilómetros en menos de un mes con el juego contra Al-Hilal SFC el lunes 29 de enero a las 13:00 ET (15:00 ARG). Luego, se iba a dar el duelo que la prensa catalogó como ‘El Último Baile’ entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, pero ante la lesión que tiene en duda a CR7, el equipo norteamericano decidió tomar una decisión que les permitió cuidar a las estrellas del equipo.

La primera decisión de Inter Miami con Messi tras confirmarse la lesión de Cristiano

El entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino viene dándole cada vez más minutos a Messi en la pretemporada. Empezó con 45 minutos en el empate 0 a 0 contra la Selección de El Salvador y luego llegaron 63 minutos en la derrota contra FC Dallas. Está más que claro que le están dosificando las cargas. Por ese motivo, Inter Miami decidió que, tras confirmarse la lesión de Cristiano Ronaldo, Leo se entrene de manera diferenciada con un trote suave en el entrenamiento del 24 de enero de 2024. Mientras que la mayoría de los jugadores del equipo hacía ejercicios con balón, el jugador argentino trotó junto a Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.

El torneo que le puede dar $5 millones de dólares al Inter Miami de Messi

Uno de los objetivos de Inter Miami que más llama la atención en el 2024 es la Copa de Campeones Concacaf. Al ser el campeón de la Leagues Cup 2023, el equipo de la Florida empezará a jugar desde los octavos de final en esta competición contra el ganador de la llave Nashville SC vs. Moca FC. Si Lionel Messi lidera a su equipo al título, se llevarían un premio de $5 millones de dólares.