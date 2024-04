Messi, Agüero y Mascherano: el once de latinoamericanos que ha dirigido Guardiola

Desde su debut en la temporada 2008/2009 que Pep Guardiola ha cambiado para siempre el fútbol de élite. De la mano de un estilo más que contundente y figuras de peso por Barcelona, Bayern Múnich o Manchester City, el catalán ha construido una historia con pocos precedentes en este juego. Desde BOLAVIP vamos un paso más allá y armamos el mejor once de latinoamericanos que ha dirigido el actual DT de los skyblues.

A sus 53 años el de Santpedor acumula 16 temporadas en activos y un total de 912 batallas oficiales. Estas han valido para conseguir un total de 38 títulos a nivel de clubes y de la mano de varias de las mayores figuras nacidas en nuestro lado del mundo en el último tiempo. Armamos un plantel entero de jugadores que nacidos desde México a Argentina, han sido dirigidos para el que por muchos ya es el mejor entrenador en la historia de este deporte. Sale un plantel apto para casi cualquier desafío.

No podíamos hablar del equipo de Guardiola sin ser fieles a su sistema más predilecto. 4-3-3, con extremos más que abiertos y un centro del campo que busque dominar los tiempos de los partidos por medio de la posición del balón. Teniendo en cuenta que solo utilizaremos jugadores nacidos en Latinoamérica el portero elegido para dicha tarea no sería otro que Claudio Bravo. El chileno coincidió con Pep en sus inicios por el Manchester City. Conocedor en su paso por Barcelona del juegos de pies y las salidas en largo sería un gran activo en este hipotético once.

¿La defensa? Sale prácticamente de memoria y únicamente utilizando como referencia a los cuatro años de Guardiola al frente del conjunto culé. Dani Alves a la derecha, Rafa Márquez junto a Javier Mascherano en el centro de la zaga y con Adriano por izquierda apoyando cada ataque. Repetimos que tendremos más adelante el banco de suplentes e igualmente a los futbolistas que completarían el plantel profesional de latinos dirigidos por Pep.

Había una gran incógnita a la hora de plantear este once y no era otra que el centro del campo. Guardiola ha dirigido a los mejores centrocampistas de la última década y media pero pocos de estos han nacido en nuestro lado de la tierra. La pareja conformada por Fernando y Fernandinho iría acompañada de Luis Gustavo (Bayern) para tener control, quite y mucho músculo para defender los ataques del rival. Si vamos al ataque la cosa es más que evidente, aunque puede que uno cambie algún nombre.

La MAG

Lionel Messi como extremo derecho. Sergio Agüero en el centro del ataque. Gabriel Jesús tirado a la izquierda. Son los nombres que primero se nos vienen a la cabeza a la hora de pensar en el mejor tridente de latinoamericanos que hayan pasado por los equipos de Guardiola en la élite. Una delantera cargada de explosividad y dispuesta a tirar diagonales en cada segundo del encuentro.

Un banco de lujo

Willy Caballero como portero suplente. Aparecen como alternativas en defensa los Gabi Milito y Pablo Zabaleta. Si vamos al centro del campo surgen posibilidades como los Rafinha y Jonathan Dos Santos. Por último pero no menos importante, para buscar goles al final de la contienda vemos a los Douglas Costa y Julian Álvarez.

Completamos los 23

Dante y Martín Cáceres serían las reservas para la defensa junto a Nicolás Otamendi. Rafinha del Bayern Múnich también surge como opción y finalmente Claudio Pizarro se tendría siempre como una bala en la recámara para el ataque. Este sería el mejor plantel de latinoamericanos que ha dirigido Guardiola en sus más de 900 batallas como entrenador de élite.