A los 36 años, Marcelo Moreno Martins puede mirar hacia atrás y sentirse satisfecho con su carrera. El jugador boliviano forjó su prestigio en el fútbol sudamericano a base de goles y continúa quemando redes, ahora con la camiseta de Independiente del Valle.

Pero además de haber girado por el fútbol de Conmebol, Moreno Martins tuvo ciclos en el viejo continente y también en China. Sin embargo, sus pergaminos tienen una espina, tal como reflejó en la “Charla de Mate“, del canal de YouTube de Mate Norenia.

Al delantero le consultaron si en su carrera hubo algún gran traspaso que se cayó a último momento y Marcelo Martins entregó dos historias. “Una es cuando estaba empezando, en Cruzeiro. Uno de mis mejores momentos porque estaba jovencito y despertaba el interés de los grandes de Europa, entre ellos uno de los que más quería, Real Madrid“.

Y detalló: “Solo faltó la firma. Es una historia que tengo presente, porque yo no sé que hubiese sido de mi carrera de haber tenido la oportunidad de estar en el Real Madrid. Me quedó la espina porque era un deseo que yo tenía en ese entonces con 18, 19 años. El club decidió no venderme. Me quedé llorando con mi papá porque estaba esperando esa oportunidad”.

Además, reveló también un pase frustrado a nivel regional: “En Sudamérica tuve varias oportunidades de jugar en Boca Juniors, pero faltó siempre la firma. Nunca se dio por detalles de los clubes, que nunca se entendieron. Siempre hubo interés de Boca“.