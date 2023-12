Cristiano Ronaldo se aseguró ser el máximo goleador del 2023 en el planeta. El portugués ganó la competencia al anotar dos de los cinco goles que el Al Nassr le marcó al Al Ittihad de Karim Benzema y Marcelo Gallardo, el pasado martes 26 de diciembre, en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 18 de la Liga Pro Saudí.

CR7, de esa manera, llegó a los 53 gritos y superó a Harry Kane y a Kylian Mbappé que quedaron en el segundo escalón con 52 conversiones cada uno. Y así quedará el podio nomás, porque Erling Haaland, que sumó 50 en 2023, era el único que podía alterar las colocaciones y, según Pep Guardiola, quedó descartado para el partido que el Manchester City debe disputar este sábado contra el Sheffield United por la Premier League.

Así lo dejó en claro el entrenador catalán. El noruego, que no juega desde el seis de diciembre (día que perdieron 1 a 0 con el Aston Villa) por una lesión ósea en uno de sus tobillos, todavía no está recuperado. De hecho, no pudo entrenarse con normalidad en estos días, por lo que en el conjunto inglés aspiran con recuperarlo, recién, para enero.

”Aún no está en el equipo”, dijo Pep Guardiola a Amazon Prime cuando se le preguntó por el estado de la molestia de Erling Haaland. Del mismo modo, añadió: ”Se siente mejor con sus huesos, pero no ha hecho ni un solo entrenamiento con nosotros. Desafortunadamente, diciembre está muy congestionado con tantos equipos. Ojalá en enero pueda volver con nosotros”.

Por lo tanto, ya no habrá quien derribe a Cristiano Ronaldo de la cima de la tabla mundial de los máximos goleadores del 2023. Además, el Bicho podrá aumentar la diferencia si vuelve a anotar este sábado desde las 19 horas CET en el duelo con el que el Al Nassr cerrará su año, que será frente al Al Taawon en el Estadio Rey Abdullah de Buraidá.

Cristiano Ronaldo le sacó 21 goles de ventaja a Lionel Messi

Una de las mayores diferencias que se dio en el año entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fue la cantidad de goles marcados tanto por uno como por el otro. El Bicho convirtió entre el Al Nassr y la Selección de Portugal 53 goles, mientras que la Pulga, entre el París Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina llegó a las 32 celebraciones.

¿Cómo está la tabla de los máximos goleadores de la historia del fútbol?

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia del fútbol, si se cuentan solo los tantos en partidos reconocidos por la FIFA. En total, el portugués lleva 872 goles en 1203 partidos. Le sigue Lionel Messi con 821 en 1047, en tanto que los otros tres que están entre los primeros cinco son: Josef Bican con 805 en 530, Pelé con 770 en 812 y Romario con 761 en 963.