Era una de las palabras más esperadas en el mundo del fútbol porque no cualquiera tiene la personalidad para plantársele cara a cara a nadie más y nadie menos que a Lionel Messi. A Rodrygo Goes le preguntaron por el problema con Leo en el partido Brasil vs. Argentina y salió con una épica respuesta.

La escena que recorrió al mundo del fútbol se dio en la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Según un video publicado por el canal Fox Sports (Deportes), Rodrygo señaló de cobardes a los jugadores argentinos por retirarse de la cancha y no empezar el partido contra Brasil. Messi iba a estallar en 3, 2, 1…

El capitán de la Selección Argentina se le plantó al jugador Brasilero y luego de supuestamente decirle que “somos campeones del mundo, ¿por qué somos cobardes? Mantén tu boca cerrada, cuida tu boca, niño”, lo tomó de la nuca y le dio un pequeño golpe en el cuello. Este picante problema iba seguir dando de qué hablar tras la victoria del combinado argentino contra Brasil por 0 a 1 del 21 de noviembre de 2023.

“No puedo hablar sobre esto”, respondió Rodrygo en la atención a medios de comunicación cuando le preguntaron por el problema con Leo Messi tras la victoria del Real Madrid contra el Napoli del 29 de noviembre de 2023. Pero un periodista le iba a insistir al preguntarle el por qué no podía hablar sobre el cruce con el ’10’ argentino. Aquí iba a llegar la parte épica de la respuesta.

“Porque no puedo, el (Real) Madrid no me deja“, contestó Rodrygo Goes sobre hablar del cara a cara con Messi mientras que los periodistas se reían y él se retiraba con una sonrisa porque un miembro de prensa del equipo español lo sacó de la zona mixta. En esta ocasión, el brasilero se salió con la suyas y evadió el tema. ¿Mejor?

Noticia en desarrollo…