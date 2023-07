Paolo Guerrero y su pena por no jugar con Alianza Lima: "No tuve una propuesta, no me vinieron a buscar"

Paolo Guerrero tiene todo listo para vestirse pronto, oficialmente en un terreno de juego con la camiseta de LDU Quito. El delantero peruano se mostró feliz, contento por este fabuloso reto, pero también dejó una puerta abierta para un futuro casi inmediato.

Salir como lo hizo de Racing Club de Argentina, terminó siendo casi trágico para el capitán de la Selección Peruana. Paolo Guerrero explicó que no recibió el trato igualitario por parte del entrenador, ya que no lo dejaron competir a la par de sus entrenadores. Fernando Gago se portó mal.

PAOLO GUERRERO ESPERÓ POR ALIANZA LIMA:

Hasta ahí, conocemos lo que piensa claramente. Ahora, lo reciente, es una charla con Fútbol en América, donde contó que quiso jugar en Alianza Lima. Así como lo leen, lo explicó el buen Depredador: “Yo buscaba jugar en Alianza, es el equipo de mi corazón, donde siempre anhele jugar algún día. No tuve una propuesta, no me vinieron a buscar”.

Después de Racing Club, esperó una llamada. Pero terminó pesando el proyecto de LDU Quito al parecer: “Solo me vinieron a buscar cuando yo no estaba al 100% bien. Hoy yo no te puedo asegurar que las puertas están cerradas. El día de hoy no me vinieron a buscar y tenía que ver otras propuestas. Quién sabe, algún día, continúa siendo mi anhelo”.

Para el pueblo Albo, solo tiene gratitud y cariño en estos primeros días vestidos de corto, con los colores del gigante sudamericano: “Cariño, ilusión, expectativa. Me enorgullece, me llena de satisfacción. Ahora todo ese cariño trataré de retribuirlo en el campo y para eso tengo que prepararme muy bien, sobre todo aquí en la altura que seguramente va a ser complicado”.

Finalmente, respondió cómo está en el aspecto físico. El goleador peruano espera estar pronto en las canchas, para romperla toda: “Esa es la idea, mantenerme bien, jugando. Trabajaré en eso. Ayudaría mucho, yo espero adaptarme en estos días a la altura y jugar como si estuviera en el llano”.

