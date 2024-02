Punto final para la historia de Josef Martínez en Inter Miami. El delantero venezolano fue presentado en su nuevo equipo CF Montréal y no dudó en enviarle un firme mensaje a Lionel Messi antes de enfrentarlo en la temporada MLS 2024. No será un solo partido, el atacante enfrentará en dos ocasiones a sus excompañeros.

La Asociación de Jugadores de la MLS publicó la lista de los salarios oficiales y solo por detrás de los más de $20 millones de dólares que ganó Leo Messi en el 2023 estaba Martínez como el segundo futbolista mejor pagado de Inter Miami con un sueldo anual de más de US$4.3 millones. CF Montréal firmó a un delantero de calidad.

El paso de Josef Martínez por Inter Miami no fue como se esperaba, ya que registró 12 goles, 3 asistencias y 2.570 minutos en 40 partidos. Desde que Messi se convirtió en jugador del equipo de la Florida, el delantero venezolano dejó de ser el ‘9’ titular del club, alternaba el puesto con Leonardo Campana y marcó seis goles: tres en la Leagues Cup, dos en la US Open Cup y otro en la MLS 2023.

Lionel Messi le había dado el voto de confianza a Martínez al punto que decidió cederle un penalti en los octavos de final de la Leagues Cup porque “sé que los nueve necesitan hacer gol para sentirse bien y entendí que para él era importante hacer su primer gol en la copa”. Sin embargo, esto no pasó con David Beckham y los directivos de Inter Miami, ya que prefirieron ir por Luis Suárez en lugar de renovarle a Josef. ¿Mala decisión?

CF Montréal anunció de manera oficial el 6 de febrero de 2024 que había firmado a Josef Martínez por un año con opción de extender el contrato por una temporada adicional. De inmediato, el delantero venezolano compartió la publicación que hizo la MLS sobre su próximo destino y se acordó de Inter Miami. Luego, llegaría el mensaje para nadie más y nadie menos que para Leo Messi.

Se enfrentarán en la MLS: El mensaje que Josef Martínez le envió a Messi tras firmar con CF Montréal

Josef Martínez realizó su primera conferencia de prensa como nuevo jugador de CF Montréal y cuando habló sobre Lionel Messi decidió enviarle un firme mensaje: “Tuve la suerte de tener la oportunidad de jugar con uno de los jugadores más importantes de la historia. Cada vez que vamos al vestuario quede muy impresionado porque él ganó todo y todavía tiene hambre de conquistar. Así que aprendí”. ¿Cuándo se enfrentará a Inter Miami? Bolavip te lo cuenta.

Josef Martínez enfrentará con su nuevo equipo a Inter Miami en la MLS

El calendario de la temporada MLS 2024 no tendrá un solo partido entre Josef Martínez y su exequipo. Serán dos juegos. El primer partido de CF Montréal contra Inter Miami es el domingo 10 de marzo a las 17:00 ET (19:00 ARG) en condición de visitante. Luego, recibirán a Leo Messi y compañía el sábado 11 de mayo a las 18:30 ET (20:30 ARG) en el estadio Saputo, de Canadá.