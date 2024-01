El 29 de enero de 2018 empezó oficialmente la historia de Inter Miami como equipo de fútbol y solo pasaron seis años para darse el lujo de ser uno de los tres clubes participantes de la Copa Riyadh Season. La razón tiene nombre propio en Lionel Messi, quien ya dio de qué hablar con el encuentro que tuvo con el presidente del Al-Hilal SFC.

Leo Messi tiene una gran relación con Arabia Saudita a pesar de que al final decidió convertirse en jugador de Inter Miami. “Estuve pensando mucho en ir a la liga saudí, donde conozco el país y han creado una competición muy potente que puede convertirse en una liga importante en un futuro próximo. Como embajador de turismo del país, fue un destino que me atrajo, sobre todo porque he disfrutado de todo lo que he visitado, por cómo está creciendo el fútbol en el país”, le contó el’10’ argentino a la Revista Times.

Por ser embajador de turismo de Arabia Saudita, Messi recibiría unos $25 millones de dólares, según la Revista Times. Con el agrado del capitán de la Selección Argentina hacía el país árabe, una de las primeras ofertas que hizo el Al-Hilal fue por más de $400 millones de dólares de acuerdo a lo publicado por el mismísimo Fabrizio Romano.

Los árabes querían tener sí o sí a Lionel Messi antes de que firmara para el equipo de David Beckham y los hermanos Jorge y José Mas por eso redoblaron la apuesta. Helena Condis, de la radio COPE de España, informó el 7 de junio de 2023 que el Al-Hilal le hizo una oferta al jugador argentino por tres años a cambio de $1.5 mil millones. Leo dijo que no, pero…

Inter Miami hizo oficial el 15 de julio de 2023 que firmaron a Leo Messi hasta el final de la temporada 2025, pero Gastón Edul, periodista del canal TyC Sports, sostuvo que este contrato solo está garantizado hasta junino de 2024 porque existe la opción de salir del equipo al término de cada año. Dicho esto, ¿el presidente del Al-Hilal empezó la operación para que Lionel juegue en Arabia Saudita?

Video: Así reaccionó Messi cuando se vio con el presidente del Al-Hilal

En la previa al tercer partido de pretemporada de Inter Miami, Messi empezó a calentar en el estadio Kingdom Arena y antes de que diera el inicio del partido del 29 de enero de 2024 apareció en la cancha Fahd bin Nafe, presidente del Al-Hilal. Caminó un par de pasos y cuando se encontró con Leo la reacción del jugador argentino fue un apretón de manos y una sonrisa de oreja a oreja. ¿Se lo ‘roban’ a David Beckham y el equipo norteamericano?

Lionel Messi rompió la segunda peor sequía goleadora de su carrera

Antes de que se diera el gol de penalti de Lionel Messi en la derrota de Inter Miami 4 a 3 contra Al-Hilal, la última anotación del jugador argentino vestido de rosa había sido el 26 de agosto de 2023. Esto quiere decir que Leo rompió una sequía goleadora en su carrera que llevaba 155 días. La segunda peor de su carrera a nivel de clubes superando los 197 días que pasaron desde el debut profesional (16 de octubre de 2004) hasta el primer gol con el FC Barcelona (1 de mayo de 2005 vs. Albacete).