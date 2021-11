Heimerdinger y Jinx estarán disponibles en Among Us con motivo del lanzamiento de Arcane, la serie de League of Legends.

Among Us recibirá skins de League of Legends para celebrar el estreno de Arcane

Among Us

Among Us

Riot Games ha estado promocionando el lanzamiento de Arcane, la serie basada en League of Legends, de un montón de maneras. En este caso, lo hacen a través de una colaboración con Among Us para traer nuevas skins.

También lee:

• Riot Games anuncia Hextech Mayhem: A League of Legends Story, un juego de ritmo

El juego de deducción social añadirá cosméticos de League of Legends, en específico aquellos que tengan que ver con la serie de Netflix. Cabe destacar que este es su primer crossover con el MOBA.

Innersloth lo anunció mostrando cómo se verán dos de las skins: una de Heimerdinger, y otra de un Enforcer, tal como se ven en la serie. La cuenta oficial de League of Legends respondió otro tweet revelando un skin de Jinx.

Aún no se sabe si estos serán los únicos en llegar al juego, o si se añadirán más personajes como trajes. Lo que sí sabemos es que serán parte del Arcane Cosmicube, que se lanzará el viernes 12 de noviembre.

Si no sabes lo que es un Cosmicube, es una de las mayores novedades de la nueva actualización de Among Us: puedes leer todo al respecto aquí. En cuanto a Arcane, sigue disfrutando de un enorme éxito en Netflix.