Konami lanza por sorpresa la beta abierta y gratuita del eFootball PES 2022

Allá por el 2020, Konami nos dio a conocer su estrategia con respecto al futuro de la franquicia eFootball PES, reveló que el PES 2021 sería únicamente una "Season Update" que tendría el PES 2020 como base, y que el PES 2022 llegaría para revolucionar la franquicia con un nuevo motor de juego.

Por primera vez un simulador de fútbol utilizará Unreal Engine como motor base, y luego de tanta espera, ya podemos probarlo en nuestras consolas de actual y nueva generación. Es decir, no está disponible en PC. El propósito es el de probar la calidad del matchmaking y la conexión a los servidores.

Con esto podemos echarle un primer vistazo al mencionado nuevo motor de juego Unreal Engine, en lugar del FOX Engine que ha acompañado a la franquicia durante los últimos años, pero que quedó obsoleto en comparación con el FIFA.

¿Qué equipos estarán en la beta?

Podrás jugar con y contra cuatro de los equipos partners de Konami en esta beta. Estos equipos son: Barcelona, Bayern Munich, Juventus y Manchester United. Además, quienes participen recibirán 25,000 GP que se podrán usar en tu cuenta de myClub dentro del PES 2021 Season Update.

Foto: Konami

¿Cómo descargar la beta gratuita del PES 2022?

Para descargar el eFootball PES 2022 en su versión beta deberás dirigirte a las tiendas virtuales de tu consolas (Microsoft Store o PS Store) y buscar la demos del "New Football Game Online Performance Test".

Como puedes ver, Konami aún no se refiere al juego como PES 2022 ni eFootball PES 2022, pero efectivamente es la beta de este nuevo juego de la histórica franquicia de juegos de fútbol y no necesitarás pagar para probarlo. Tampoco es necesario tener suscripción de PlayStation Plus ni Xbox Live Gold.

La beta estará abierta y habilitada hasta el 8 de julio.

