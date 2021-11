El mundo apenas puede esperar al lanzamiento de Elden Ring, la nueva obra de FromSoftware en colaboración con George R. R. Martin. Poco después de haber mostrado un extenso y espectacular gameplay, ahora dieron un primer vistazo a sus clases.

Todo RPG hecho por la compañía desde Demon's Souls ha tenido un sistema de clases, así que no sorprende que ese sea el caso de Elden Ring. Cabe destacar que parecen no ser todas las opciones, sino solo las que estarán en la beta cerrada.

Sin más preámbulo, abajo te dejamos las clases, que son: Guerrero, Caballero Encantado, Profeta, Campeón, y Lobo Sangriento. "En siete días, estos cinco valientes Tarnished cruzarán el Mar de Nieblas", escribió la cuenta oficial del juego.

Cabe destacar que aunque la beta cerrada empieza en una semana, será solo para un grupo selecto de personas. Estas debían inscribirse con anterioridad en la web, y ya no quedan lugares abiertos, por lo que si no lo has hecho hasta ahora, no podrás acceder.

¿Cuándo sale Elden Ring y en qué plataformas?

Elden Ring sale el 25 de febrero de 2022 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S. En cuanto a su prueba técnica, esta correrá desde el 12 de noviembre hasta el 15 de noviembre.