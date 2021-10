EYES OUT es un nuevo estudio co-fundado por el guitarrista de Nine Inch Nails, y trabajará bajo Epic Games al igual que Spry Fox.

Epic Games anuncia una asociación con dos estudios indies, EYES OUT y Spry Fox

Epic Games emitió hoy un comunicado anunciando que se han convertido en la editora de dos desarrolladoras independientes, EYES OUT y Spry Fox. Según revelaron, ambos están en las primeras etapas de sus nuevos títulos originales.

También lee:

• Fortnite se actualiza con dos nuevas armas y solución de bugs críticos

Empezando por EYES OUT, este es un nuevo estudio, fundado por Cory Davis, el veterano diseñador de juegos detrás del aclamado Spec-Ops: The Line; y Robin Finck, el guitarrista de la banda Nine Inch Nails.

Ambos empezaron a trabajar en el concepto para su primer juego en 2019 gracias a una beca de Epic. La empresa luego fundó el prototipo de su "idea innovadora" y expandió su equipo. Será un juego multiplataformas de horror cósmico, que está utilizando Unreal Engine.

Por otro lado, Spry Fox se trata de la desarrolladora detrás del galardonado simulador de vida Cozy Grove. Su nuevo proyecto es su "más ambicioso hasta ahora", un título multiplataformas multijugador con crossplay "diseñado para impulsar la amistad y reducir la soledad en el mundo".

Hector Sanchez, el jefe de Epic Games Publishing, alabó "los mundos que están construyendo EYES OUT y Spry Fox". Te recordamos que ahora mismo puedes conseguir un genial juego de zombies gratis en Epic Games Store.