Nintendo asegura que no hay otro modelo de Switch planeado, aunque aún muchas señales apuntan a que la consola existe.

Han habido rumores sobre una supuesta Nintendo Switch Pro hace ya más de un año, y han sido mayormente ignorados por la compañía. Pero esta vez, Nintendo se pronunció sobre la existencia de la hipotética consola.

Tras un reporte de Bloomberg, que afirmaba que al menos 11 estudios están trabajando en juego para una Switch con 4K, Nintendo emitió un breve comunicado en Twitter al respecto desmintiéndolo por completo.

"Para asegurar que haya un entendimiento completo entre nuestros inversores y clientes, queremos clarificar que el reporte no es cierto. Queremos reiterar que, como lo anunciamos en julio, no tenemos planes para ningún nuevo modelo de Switch que no sea el OLED", lee el tweet.

El mensaje se lee bastante parecido al que emitieron en julio poco antes del anuncio de la Switch OLED. Esto debe indicarnos que por más que reiteren la falsedad de estos rumores, Nintendo jamás hablaría del producto antes de anunciarlo ellos mismos.

Sea cual sea la verdad, los fans tienen mucho para esperar del futuro cercano de Nintendo. Desde una película de Super Mario hasta varios juegos de Pokémon, es un gran momento para ser fans de la compañía.