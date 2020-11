Recrean el salto de Into The Spider-Verse en Marvel's Spider-Man: Miles Morales de PS5

El pasado jueves se lanzó la PlayStation 5 y con ella llegó el nuevo juego de Insomiac Games, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, y los jugadores han tardado muy poco en demostrarnos las posibilidades que entrega el nuevo título exclusivo de las consolas de Sony.

No sólo vimos como Insomiac rindió homenaje en el juego al fallecido Chadwick Boseman y al movimiento Black Lives Matter, sino que permite recrear un momentó épico de la película Spider-Man: Into The Spider-Verse, con Miles Morales atravezando la ciudad con el traje del Spider-Verse.

El usuario Much118x recreó el momento, casi de manera exacta, aprovechando la flexibilidad de la cámara del juego, y la inclusión del traje que, al utilizarlo, se siente de manera animada como Miles Morales en la película. A continuación les dejamos el clip:

Puedes ver la comparación con el momento en la película original a continuación. El propio usuario afirmó que "Intenté alinear las capturas lo mejor que pude, espero que les guste. Realmente disfruto de Miles Morales en PS5 por ahora, tardé en publicar esto porque la batería de mi Macbook está en sus últimas".

Los primeros juegos de PlayStation 5 ya nos comienzan a demostrar las posibilidades que tiene esta nueva generación, y sólo nos queda imaginarnos con lo que nos encontraremos en los próximos años, cuando los desarrolladores le saquen todo el potencial a las características.

