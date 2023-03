Riot Games anticipa el regreso del Emporio de Esencia Azul en League of Legends

El Emporio de Esencia Azul siempre ha sido algo que ha llamado la atención de los fanáticos de League of Legends, ya que permite a los jugadores obtener muchísimos cosméticos a cambio de la moneda gratuita del juego, algo que de normal sucede únicamente con pago, y parece que llegará renovado este año.

Desde Riot Games anticiparon que el Emporio de finales del 2022 (v12.12) sería el último que veríamos por un buen tiempo, ya que estaban trabajando en actualizar varios aspectos del juego, como la Tienda de Esencia Mítica, que se fusionó con la de Artesanía Hextech, y que el Emporio de Esencia sufriría alguna modificación.

No obstante, en la más reciente publicación de los desarrolladores dentro del blog de League of Legends, han confirmado que ya se encuentran trabajando en esta renovación, y que el Emporio de Esencia Azul 2023 debería salir a mediados de este año, de no mediar mayores inconvenientes.

De momento no hay más información al respecto, por lo que las fechas son tentativas y también se desconoce el nuevo formato del Emporio, que de normal permite conseguir Chromas, Emotes, Páginas de Runas y alguna que otra Skin dentro del juego, pero que tal vez tenga cambios de impacto para la próxima vez que lo veamos.