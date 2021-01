Se filtra la nueva fecha de lanzamiento de Far Cry 6

El Ubisoft Forward de mediados del 2020 nos entregó un primer vistazo y el trailer que reveló el lanzamiento de la nueva entrega de la saga Far Cry. El título, desarrollado por Ubisoft Toronto esta situado en una isla tropical, donde el dictador personificado por Giancarlo Espósito tiene un régimen donde el jugador deberá escapar, y se esperaba que fuera lanzado el 18 de febrero.

Sin embargo, unos pocos meses atrás, desde Ubisoft llegó la revelación de no tendremos Far Cry 6 para esa fecha, y que habrá que esperar algún tiempo más antes de poder disfrutar de él. Pues ese tiempo no sería mucho más extenso del inicial, puesto que las últimas filtraciones hablan de un lanzamiento antes de finalizar el primer cuatrimestre del año.

El juego "se espera para el 30/04/2021", expresa una tienda de distribución de juegos de Holanda, Proxis. Por supuesto, ésta información debe ser tomada con cautela, ya que no es oficial ni proviene por parte de Ubisoft, pero resulta interesante y esperanzador ver que el juego podría estar bastante más cerca de lo que uno pensaba.

Veremos si ésto efectivamente se convierte en una realidad y tenemos Far Cry 6 para esa fecha. Otra de las fechas esperadas para el juego es el 26 de mayo, como se había filtrado a mediados de noviembre del año pasado.

Por lo pronto, nos quedará esperar por este, uno de los juegos más destacados de la próxima generación y que más expectativa nos entregó con su revelación y el trailer presentado en el Ubisoft Forward.

Lee También